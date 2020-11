Fotocollectie over Zeeland in de oorlog gaat reizen

Een van de foto's van Zeeland tijdens de oorlog (foto: beeldbank)

De foto's komen uit archieven van particulieren en van instanties zoals het NIOD, het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Elke foto vertelt een bijzonder verhaal over Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog, aldus provinciebestuurder Anita Pijpelink. "Je ziet hoe het dagelijkse leven in Zeeland in tijden van oorlog doorging. Maar ook de strijders zijn in beeld gebracht. We willen dat zoveel mogelijk mensen deze foto's te zien krijgen.

In het kader van 75 jaar vrijheid is de tentoonstelling opgezet. De selectie is gemaakt door een speciale projectgroep onder leiding van de commissaris van de Koning Han Polman. Ook zijn enkele foto's opgenomen in een landelijke tentoonstelling.

Eerder dit jaar waren de vijftig foto's te zien in de ZB in Middelburg. Die gaat nu ook de collectie beheren en uitlenen. Waar de foto's als eerste komen te hangen nu, is nog niet bekend. Scholen kunnen zich aanmelden voor de tentoonstelling, voorwaarde is wel dat ze er een les aan besteden.

