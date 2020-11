Adrienne heeft geen toilet om gasten te ontvangen, dus heeft ze niks aan open grenzen

Adrienne Verburg met haar honden in een vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

"Ik had er niet op gerekend en we zijn maar gaan renoveren. Het hele toilethok ligt open, helemaal met de grond gelijk gemaakt", laat Adrienne weten in het wekelijks gesprek dat we met haar hebben.

Het besluit om te renoveren was ingegeven omdat de boodschap eerder was dat de grenzen tot maart gesloten zouden blijven. "Maar ik zit te wachten op beton, op de elektricien, de loodgieter. Dat gaat zes weken duren. En ik kan ook niet binnen twee weken personeel vinden."

Iedere dag spreken we in het radioprogramma Zeeland komt thuis met een Zeeuw in het buitenland. Op dinsdag is dat met Adrienne Verburg. Een klein vijf jaar geleden verruilde ze Kortgene voor West-Australië. Op Fraser Range Station runt ze samen met haar man een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant.

Adrienne is er vrij laconiek onder dat ze nu juist op het moment dat er weer gasten kunnen komen, dicht moet blijven. Dat komt ook omdat ze er rekening mee houdt dat het besluit wordt teruggedraaid. "Zodra er één besmetting is, gooien ze de grenzen weer dicht." Bovendien speelt mee dat het volgens haar nu geen drukke periode is. "We zitten tegen de zomer aan. Het wordt veel te warm. Met veertig graden wil je hier niet zijn."

Kortom: teleurgesteld dat ze niet kan profiteren van de open grenzen is ze niet. "Nee hoor, het is gewoon fantastisch nieuws. Ook al heeft het voor iedereen pijn gedaan. Het bewijst dat het beleid van de regering werkt."

Adrienne Verburg zit middenin een verbouwing