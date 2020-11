Schoenmaker Rens Hillebrand volgde zijn vader op: 'Ik heb heel veel van hem geleerd, ook over het leven'

"Mijn vader was bijna nooit thuis en als hij thuis was lag hij vaak op de bank om bij te komen van het werk. Daardoor heb ik hem echt leren kennen toen we samenwerkten. Ik heb heel veel van hem geleerd ook over het leven", vertelt Rens. Vooral dat laatste mist hij: "Ik kan geen dingen meer aan mijn vader vragen omdat hij plotseling is overleden in 2011. Toen besefte ik me goed dat die waardevolle jaren niet voor niets zijn geweest."

Straaljagerpiloot

Rens heeft drie oudere zussen die het niet zagen zitten om schoenmaker te worden. "Toen ik werd geboren zei iedereen 'daar heb je de schoenmaker' terwijl ik dat helemaal niet wilde worden", vertelt hij. "Eigenlijk wilde ik straaljagerpiloot worden en in een F16 vliegen, maar ik denk dat ik net niet genoeg studiebol was om zo ver te komen."

Rens Hillebrand vult de veters bij samen met zijn 4-jarige zoon Ilja (foto: Omroep Zeeland)

De keus was dus snel gemaakt en inmiddels staat Rens al bijna twintig jaar in de winkel. "Mijn vader heeft me nooit gepusht, maar ik vond het vak al snel leuk. Het is heel divers, je helpt klanten en dan ben je weer schoenen aan het repareren of spullen aan het verkopen. De dag is nooit hetzelfde en dat vind ik leuk aan mijn vak", zegt Rens.

Zesde generatie?

Voorlopig blijft Rens in de winkel werken, maar hij heeft al een potentiële opvolger in het vizier. Zijn 4-jarige zoon Ilja is nu nog vooral geïnteresseerd in het spelen met de sleutelhangers die voorin de zaak hangen. "Mijn zoon roept al dat hij later in de winkel wil werken, maar wie weet verandert dat over een paar jaar weer. Ik ga hem niet pushen. Toch zou het leuk zijn als hij de winkel overneemt", aldus Rens.