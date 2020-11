Veruit de meeste coronavirusdeeltjes aangetroffen in rioolwater Tholen

Bemonstering van rioolwater voor analyse van het aantal virusdeeltjes van het coronavirus (foto: ANP, bewerkt)

Dat blijkt uit de metingen van vorige week, die vandaag bekend zijn gemaakt op het coronadashboard van de rijksoverheid. Het RIVM probeert met deze tellingen corona-uitbraken per regio te voorspellen. Afgaande op die voorspellende waarde lijkt het erop dat het aantal besmettingen de komende periode in Tholen het hoogst zal zijn.

Tholen veruit bovenaan

De twee Thoolse rioolwatertappunten, in Sint-Maartensdijk en Tholen, staan met 3530 en 3318 miljard virusdeeltjes per 100.000 inwoners veruit bovenaan. Daarna volgt Retranchement, met 1575 miljard virusdeeltjes per 100.000 inwoners. Daarna volgen Breskens, Oostburg en Hulst met 536, 300 en 254 miljard virusdeeltjes per 100.000 inwoners.

Bekijk hieronder hoeveel virusdeeltjes er gevonden zijn in het dichtstbijzijnde tappunt bij jou in de buurt, weergegeven in miljarden virusdeeltjes per 100.000 inwoners.

De rapportage van de rioolcijfers door het RIVM is sinds vanmorgen wel aangepast. Waar eerder gewerkt werd met aantallen virusdeeltjes per milliliter rioolwater, wordt nu gewerkt met het aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners. Daardoor is het lastig om de nieuwe cijfers met die van de voorgaande weken te vergelijken.

Vergelijken met besmettingen

Wel is het nu eenvoudiger om de rioolwatercijfers met de aantallen nieuwe besmettingen te vergelijken. Daaruit valt op te maken dat de rioolwatercijfers zo op het oog inderdaad een voorspellende werking hebben ten opzichte van de besmettingscijfers.

De monsters voor de bovenstaande rioolwatermetingen zijn afgenomen tussen 25 en 28 oktober. Als we kijken naar het weektotaal per 100.000 inwoners op 28 oktober werden op dat moment de meeste besmettingen geconstateerd in Tholen (356), gevolgd door Schouwen-Duiveland (219), de Bevelanden (172) en Zeeuws-Vlaanderen (164). Walcheren stond onderaan de lijst (108).

Andere volgorde

De rioolwatermetingen van datzelfde moment geven een andere volgorde weer, namelijk Tholen (3424), Zeeuws-Vlaanderen (488), de Bevelanden (158), Walcheren (119) en Schouwen-Duiveland (106). Het grootste verschil zit hem in de positie van Zeeuws-Vlaanderen is in de ranglijst op basis van rioolwatercijfers. Bij de besmettingen staat die regio op de vierde plaats, terwijl op basis van de rioolcijfers Zeeuws-Vlaanderen op de tweede positie staat.

Wanneer je de besmettingscijfers tot en met gisteren meeneemt, komt de positie van Zeeuwse-Vlaanderen op basis van besmettingscijfers en rioolcijfers wél overeen. Dan is de volgorde Tholen (462), Zeeuws-Vlaanderen (256), Schouwen-Duiveland (252), de Bevelanden (183) en Walcheren (129).

Voorspellende waarde

De komende dagen wordt duidelijk of de rioolwatercijfers inderdaad een voorspellende waarde hebben voor de aantallen nieuwe besmettingen. Op basis van de rioolwatercijfers zou je kunnen verachten dat het aantal nieuwe besmettingen in de gemeente Tholen relatief hoog blijft, terwijl met name in Schouwen-Duiveland het aantal nieuwe besmettingen flink zou moeten dalen. Of die voorspelling ook daadwerkelijk uitkomt, zal de komende week moeten blijken.