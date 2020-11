'Serieuze aanpak van eenzaamheid is van levensbelang'

Door Marike Kerklaan

Marijkestraat 10 in Goes. De cameraman en ik kijken elkaar verbaasd aan. Het is een gewone straat, met een rijtje huizen dat op de nominatie staat gesloopt te worden. Is hier de Wijkcirkel? Een schoolbord in de tuin bevestigt het. "Welkom" staat er met grote, roze letters op.

Koffie en een plakje cake

Binnen zit een groepje buurtbewoners. Enkele staan meteen op. Ze gaan een rondje maken. "Geen behoefte aan een camera." Er is koffie, thee, anderhalve meter afstand en een plakje cake.

De opzet is eenvoudig, maar helder. Adil Fertoute is maatschappelijk werker bij SMWO in Goes. "Mensen meer samenbrengen, contact leggen. Laagdrempelig. Dat is het idee."

Fertoute windt er geen doekjes om. Op de vraag wat het ergste is dat mensen kan overkomen die eenzaam zijn, zegt hij: "Suïcide."

"Mensen raken depressief, erg ongelukkig, verdrietig. Door hier samen te komen proberen we dat te voorkomen of verminderen."

Samen koffie drinken, de wijkcirkel in Goes. (foto: Omroep Zeeland)

De mannen die terug zijn van het rondje lopen, willen wel iets zeggen. Maar niet op camera. "Ik ben niet zielig", begint één van hen. "Maar vind de gesprekken, het samenkomen gewoon erg fijn."

Kandelaars

Vanuit de Wijkcirkel worden ook andere initiatieven opgestart. Zo is er bijvoorbeeld een groepje vrouwen dat wekelijks bij elkaar komt om creatief bezig te zijn. Kandelaars versieren, samen schilderen.

Vrijwilligster Roberta van der Velden. "Er rust op eenzaamheid best een taboe. Je zegt niet dat je je alleen voelt. Mensen zitten achter hun computer, spelletjes te doen, kijken tv. Allemaal ter vervanging van menselijk contact. Maar dat is het niet echt. De Wijkcirkel is dat wel. Je ziet mensen opleven. Dat is mooi."

Uit de gezondheidsmonitor van GGD Zeeland (2016) blijkt dat 49% van de Goese 65-plussers eenzaam is. In de leeftijd tussen 19 en 64 jaar is dat 35 procent. In het collegeprogramma van Goes is daarom het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen als speerpunt opgenomen. Goes trekt er 50.000 euro voor uit. Goes is één van de zeven Zeeuwse gemeentes die meedoen aan een landelijke initiatief tegen eenzaamheid. 'Eén tegen eenzaamheid'. Met dat programma wil de overheid eenzaamheid eerder signaleren en doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven, ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen. Dat doen ze in landelijke en lokale coalities. SMWO is één van de betrokken organisaties. Behalve Goes doen ook Middelburg, Vlissingen, Veere, Hulst, Terneuzen en Kapelle mee.

Corona zorgt er volgens Fertoute voor dat mensen zich nog meer alleen, eenzamer voelen. "Een wat oudere mevrouw in Goes-Noord kwam helemaal niet meer buiten. Geen dagbesteding meer, geen bezoek. Boodschappen die gebracht werden. We mochten natuurlijk ook een tijdje niet meer samen komen. Dan ging ik langs de deuren, gewoon even op de drempel een praatje maken. Maar hier zo echt samen komen is fijner, werkt beter."

De dames kletsen ondertussen verder over hun volgende thema tijdens de handwerkclub. De mannen pakken nog een plakje cake en een bakje koffie.

Initiatieven als deze zijn om eenzaamheid tegen te gaan: Samen eten en samen komen in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De geur van kippenbout dringt mijn neus binnen. Alhoewel ik geen vlees of kip eet, ruikt het heerlijk. Het is intussen avond. De koffie is ingeruild voor een glaasje witte wijn. De plak cake voor een bakje friet. In buurtcentrum De Pit in Goes wordt elke maandagavond gekookt voor mensen uit de omgeving.

Gezelschap zorgt voor lekkerder eten

Nellie, een wat oudere vrouw geniet zichtbaar. "Het eten is heerlijk, maar wat het nog lekkerder maakt, is het gezelschap." Keurig op anderhalve meter zit ze met drie andere dames aan tafel. "Alleen eten is niks. Ik kijk hier naar uit."

Beheerder Ronnie Menheere zorgt voor het eten, samen met vrouw, kinderen en hulp. Hij doet het nog maar een paar weken. "Ik verwachtte tien, twaalf mensen. We zitten op een maximum van dertig."

Samen eten voor zes euro in de pit. 'Gezellig en lekker' (foto: Omroep Zeeland)

Niet iedereen die hier komt is eenzaam. Een andere vrouw is er met haar ouders en vindt het vooral gezellig en fijn dat ze niet hoeft te koken. Maar het samenbrengen is wel een belangrijk onderdeel, zegt Marja Reijnders van SMWO.

Negatieve spiraal

"Eenzame mensen komen in een negatieve spiraal terecht. Mensen die weinig of geen andere mensen zien, krijgen klachten. Ze worden depressief, komen minder buiten. Dus is het belangrijk dat mensen niet in die negatieve spiraal terecht komen. Elkaar ontmoeten, gezelligheid opzoeken."

De interviews en het beelden draaien zit erop. We hebben er een beetje trek van gekregen. Cameraman Marco krijgt een flinke kippenbout, ik een kopje verse courgettesoep van Ronnie Menheere.

Ook wij nemen nu even de tijd om te kletsen. Het is echt gezellig, zeker als ik om me heen kijk en een wat oudere vrouw zie lachen met haar buurvrouw.

Ze zegt bij het afscheid nemen nog snel: "Tot volgende week, ik kijk er nu al naar uit."