GGD: Situatie coronabesmettingen van 'zorgelijk' naar niveau 'ernstig'

Stijgende besmettingscijfers in de afgelopen acht weken (foto: Omroep Zeeland)

Was Zeeland vorige week - als enige veiligheidsregio in Nederland - nog 'zorgelijk', nu gaat de situatie naar 'ernstig'. De grens ligt bij 567 positieve testen in Zeeland (150 besmettingen per 100.000 inwoners). Met 884 nieuwe besmettingen (231 per 100.000 inwoners) ligt het cijfer daar ruim boven. De verwachting is dan ook dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de situatie in de Veiligheidsregio Zeeland binnenkort officieel tot 'ernstig' verklaard.

Vlakten de besmettingscijfers vorige week nog iets af, deze week is er opnieuw sprake van een sterke stijging. De weekcijfers tonen een verdubbeling ten opzichte van twee weken geleden.

Meer dan verdubbeling Hulst, Terneuzen en Middelburg

Het aantal positief geteste mensen in de gemeenten Hulst, Terneuzen en Middelburg is meer dan verdubbeld. In Hulst zijn de afgelopen week 123 coronabesmettingen geconstateerd. dat waren er vorige week nog 50. In Terneuzen steeg het aantal besmettingen van 58 naar 120. In Middelburg van 42 naar 96.

Stijgt het aantal besmettingen, dan is de olievlek niet snel weer opgelost, verklaart epidemioloog Carolien Koop van de GGD: "Als er het coronavirus eenmaal ergens flink is uitgebroken, is het niet zomaar weer weg. Mensen kunnen snel besmet raken, bijvoorbeeld door huisgenoten, en zonder dat zij het merken anderen op de sportschool of ergens anders besmetten."

Stijging in Goes, Sluis, Vlissingen en op Tholen en Schouwen

De weekcijfers tonen ook een forse stijging in Goes (van 60 naar 101), in Sluis (van 25 naar 40) en in Vlissingen (van 55 naar 73). Ook op Schouwen-Duiveland steeg het aantal besmettingen (van 55 naar 93). evenals op Tholen, waar het aantal besmettingen blijft toenemen (van 75 naar 114).

In de gemeenten Kapelle (19 besmettingen, +8), Noord-Beveland (20, +4), Reimerswaal (46, +13) en Veere (13, -1) bleef een forse stijging uit of bleef het aantal besmettingen stabiel.

Corona-verpleegafdeling in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

De dagcijfers lieten de afgelopen dagen wel een kleine daling zien, maar epidemioloog Carolien Koop van de GGD Zeeland waarschuwt dat we ons niet rijk moeten rekenen. "Op maandag worden altijd minder besmettingen geregistreerd omdat er op zondag relatief weinig wordt getest."

Schijnbare daling van korte duur

Koop verwacht dan ook dat die schijnbare daling van korte duur zal zijn. "Gisteren zagen wij weer hoge aantallen nieuwe besmettingen. Eigenlijk blijven de cijfers de afgelopen dagen overziend onverminderd hoog."

De grote stijging in de besmettingscijfers zijn lastig om precies te verklaren, zegt Koop. Het kan ook te maken hebben met meer en sneller testen. "Als de wachttijd korter is, vind je meer besmette mensen. Het kan namelijk zo zijn dat mensen maar kort besmet zijn. Hoe sneller je test, hoe groter de kans op een positieve testuitslag", aldus Carolien Koop. "En dan wordt er ook nog eens méér getest."

Meer besmettingen in zorginstellingen

Tegelijkertijd komen er ook meer besmettingen in zorginstellingen voor. Ook daar worden ouderen en personeel veel en vaker getest. Precieze cijfers over de situatie in de ouderzorg worden donderdagmiddag bekendgemaakt.

De afgelopen week zijn twee mensen aan een ernstige coronabesmetting overleden. Het aantal Zeeuwse coronapatiënten in de ziekenhuizen verdubbelde vorige week naar 32.

