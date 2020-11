Geen derde helft, geen lol in de kleedkamer: het is doorbijten voor sporters

"Je haalt je energie uit de kleedkamer, uit het samenzijn", weet Anton Engels van het lectoraat Healthy Region. "Denk ook aan de derde helft, daar halen veel mensen plezier uit en dat kan nu even niet." Niet zo gek dus dat veel mensen het in deze coronatijd niet altijd -of soms helemaal niet- kunnen opbrengen de sportkleding aan te trekken en te gaan bewegen.

Tim heeft ook weleens geen zin

Atleet Tim van den Broeke uit Vlissingen probeert zo goed mogelijk door te gaan. "Ik loop mijn gewone schema", vertelt hij. "Maar nu doe ik dat alleen in plaats van met een hele groep." En zo in je eentje is het -ook voor een doorgewinterde atleet als Tim- best lastig om je aan dat schema te houden. Ook hij heeft weleens geen zin. "Dan is het gewoon doorbijten. Ik heb een aantal trucjes: in zet muziek op of iemand fietst met me mee."

Tim van den Broeke traint door (foto: Omroep Zeeland)

Tim heeft de steun van een trainster -Anjolie Engels, Antons vrouw- en dat helpt. Samen maken ze schema's en zetten ze de doelen uit voor hem. In de atletiek gaat doortrainen, zeker met de hulp van een trainster, wat makkelijker. Voor groepssporten als voetbal, hockey en korfbal maken de maatregelen het een stuk lastiger. Voor hen heeft Anton Engels wel wat tips: "Samen gaan kijken of je een challenge kunt doen, bijvoorbeeld hoe vaak iemand een trap op kan lopen. Zoek een maatje waarmee je gaat trainen. Heb contact met de verzorgers en de staf van je club over trainingsschema's."