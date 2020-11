Tweede Kamer in ruime meerderheid voor zoet Volkerak-Zoommeer

Het Volkerak-Zoommeer (foto: Omroep Zeeland )

Het voorstel om de verzilting van het Volkerak-Zoommeer nu helemaal te schrappen komt van SGP-Tweede-Kamerlid Chris Stoffer. Volgens hem is het meer te belangrijk voor de zoetwatervoorziening voor boeren. Zeker gezien de droge zomers van de laatste jaren. Zijn voorstel werd met 113 tegen 37 stemmen aangenomen. GroenLinks, SP en PvdA stemden tegen. Het is nu aan de minister om de motie al dan niet over te nemen.

Blauwalg

Het plan om het Volkerak-Zoommeer te verzilten stamt uit 1914. Verzilting van het water werd gezien als dé oplossing tegen de blauwalg. Deze bacterie manifesteert zich vaak in de zomer. Ze zorgt voor stank en een blauwe waas op het water, maar is bovenal ook giftig.

Mensen die in aanraking komen met de blauwalg kunnen last krijgen van irritaties aan ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen. Ook honden kunnen last krijgen van blauwalgen.

Maar tegenstanders van verzilting wijzen erop dat het blauwalgenprobleem de laatste jaren veel minder is geworden. Dat zou komen door de quaggamossel, een exoot, afkomstig uit het gebied van de Zwarte Zee, die het water filtert. Onderzoekers zijn hierin wat voorzichtiger.

