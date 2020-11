Drie tips over dode man Oesterdam

Het slachtoffer dat dood werd gevonden bij de Oesterdam (foto: Politie Zeeland)

De politie heeft tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht foto's van de onbekende man vrijgegeven. Het slachtoffer had verschillende verwondingen, waaronder in het gezicht, vermoedelijk als gevolg van ernstige mishandeling. Een foto van de man is te zien in dit artikel; deze kan als schokkend ervaren worden.

De man had een normaal postuur en was 1,73 meter lang. De politie houdt er rekening mee dat de man ergens anders om het leven is gekomen en dat het lichaam daarna naar de latere vindplek is gebracht.

