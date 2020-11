Kapper Berni Ottjes: 'Grootste compliment was dat klanten binnenkwamen met een enorme uitgroei'

Toch is het volgens branchevereniging ANKO elke keer weer spannend als er een persconferentie aankomt en dat kan de Zeeuws-Vlaamse sterrenkapper Berni Ottjes alleen maar beamen.

Kapper Berni Ottjes van BURNYS in Axel (foto: omroep zeeland)

Willeke Pietersma van de branchevereniging ziet telkens de omslag voor een persconferentie. "Naarmate er een persconferentie nadert, ontstaat er onrust bij de ondernemers en klant." Logisch dat het de afgelopen dagen topdrukte was bij de kappers. "Klanten waren toch geschrokken van de berichtgeving uit België waar de salons wel dicht moesten."

Flexibel opstellen

Ook voor de Zeeuws-Vlaamse sterrenkapper Berni Ottjes was het toch wel even spannend, ondanks dat er in de uitgelekte stukken geen sprake van sluiting was.

Tijdens de eerste lockdown moest zijn zaak in Axel acht weken dicht en dat hakte er toch in. "Maar mijn team was heel flexibel. En ik denk dat juist in deze tijden de bedrijven die zich flexibel opstellen het overleven."

Willeke Pietersma van branchevereniging ANKO en kapper Berni Ottjes van kapperszaak BURNY'S in Axel waren vanmiddag te gast in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. Daarin vertelden ze over de gevolgen van de coronacrisis voor de kapperswereld.

Na de lockdown ging de kapsalon van Ottjes zeven dagen per weken open. "Het grootste compliment was dat klanten binnenkwamen met een enorme uitgroei. Ze hadden op ons gewacht, dat moment was heel pakkend." Ook vindt hij het positief dat zijn branche veel in de media is verschenen de afgelopen weken.

Extra gewaardeerd

Daar is Pietersma het mee eens. "We worden extra gewaardeerd. We verschijnen bij veel mensen in de top drie van dingen die ze gemist hebben tijdens de lockdown. Jammer dat daar corona voor nodig was."

De kapsalon van Sandra Bruyns in Terneuzen was gisteravond speciaal open (foto: Omroep Zeeland)

De twee kijken dan ook redelijk positief naar de toekomst. Ottjes heeft de coronatijd benut om een nieuwe zaak te openen in Antwerpen. Pietersma is blij met de overheidssteun die de meeste zaken hebben gekregen om de verplichte sluiting te overbruggen. Maar ze blijft waakzaam: "We moeten er ook voor zorgen dat de kleine kapperszaken open kunnen blijven. De balans moet nog worden opgemaakt."

Zeeuwse Kamer Kappers

