Bij Marie-Paule in Hongkong is nog steeds 'alles onder controle'

Marie-Paule Herman

Iedere dinsdag is het in spanning afwachten op wat de autoriteiten om 14.00 uur te melden hebben wat betreft maatregelen tegen corona. "Maar het is nog steeds positief. In vergelijking met vorige week is er niets veranderd. De regels zijn hetzelfde gebleven", aldus Marie-Paule. En dat betekent onder meer dat bars en restaurant nog steeds open zijn en ze ook weer haar 'normale' werk kan doen.

Ze relativeert dat positieve wel, want voegt er direct aan toe dat alles wel sinds begin van het jaar op slot zit. "Als je hier niets te zoeken hebt, kom je eenvoudigweg niet binnen. Daar zijn ze heel strikt in." Volgens haar is de kans dat het goed blijft gaan groot, want mensen houden zich een stuk beter aan de regels dan in Nederland. "Hier voel je je vreemd als je geen mondkapje op hebt."

'Meeting' met familie

We storen haar overigens middenin een 'meeting' met haar vader en broer in Axel. Het is bij haar dan wel half twaalf 's avonds, maar de zaken in Axel van het familiebedrijf gaan gewoon door. "En het is wel fijn om te weten hoe en wat er aan de hand is." Voor Marie-Paule is zo'n tijdstip voor een vergadering overigens niet vreemd. "Ik heb meetings met mensen over de hele wereld en zit soms 's ochtends om zes uur al te vergaderen."