Raadsleden online bijgepraat door Veiligheidsregio over de crisissituatie

Screenshot van de digitale informatiebijeenkomst van de VRZ voor Zeeuwse raadsleden (foto: Omroep Zeeland)

Voorzitter Jan Lonink, tevens burgemeester van Terneuzen, gaf eerder aan daarom een online bijeenkomst te willen organiseren. Dat gebeurde dus vanavond. In totaal volgden zo'n zeventig personen het zogeheten webinar. Onder hen Zeeuwse raadsleden en enkele burgemeesters.

Lonink legde uit hoe besluiten tot nu toe tot stand gekomen zijn, met wie er allemaal overleg wordt gevoerd en hoe het teruggekoppeld wordt aan de raadsleden. "We hebben u de afgelopen tijd schriftelijk geïnformeerd over het beleid en natuurlijk ook zoals u weet middels nieuwsbrieven."

Verder gaf Lonink aan dat op 23 november de tijdelijke coronawet in zal gaan. "Het uitgangspunt is het vergroten van de democratische legitimiteit. Om de gemeenten en de regio in positie te brengen gaat het veiligheidsberaad een beleidskader ontwikkelen en de VNG gaat een lokaal beleidskader opstellen wat u gaat helpen om lokaal richting te geven aan het beleid."

Het was een erg informatieve avond" Raadslid Henk van Hartingsveldt van SGP/CU (Borsele) over de digitale bijeenkomst

Door raadsleden werden enkele vragen gesteld. Zo vroeg Paul van Kerckhoven (raadslid gemeente Hulst) zich af wanneer de GGD het tekort aan griepvaccins hoopt op te lossen. Volgens Joke Gaemers is er Zeeuws breed voldoende voorraad en wordt er gekeken welke huisartsen tekorten hebben. Die zullen zo snel mogelijk worden aangevuld.

Raadslid Joyce Kramer (gemeente Sluis) vroeg zich dan weer af wat er gedaan moet worden aan de "zeventien miljoen virologen die we op social media hebben. Hoe moet je daarmee omgaan? Moeten we niet meer dingen ontkrachten?" Volgens Lonink wordt daar al tegenwicht in geboden. "Middels eigen kanalen en de reguliere media". Gaemers beaamt dat en vindt dat er vooral vastgehouden moet worden aan de landelijke lijn van informatie.

Raadslid Henk van Hartingsveldt van SGP/CU van de gemeente Borsele woonde de digitale bijeenkomst ook bij. Hij kijkt er tevreden op terug: "We hebben veel informatie gekregen over het managen van de crisis. Het was een erg informatieve avond." Van Hartingsveldt heeft het gevoel dat hij op deze manier als raadslid de veiligheidsregio genoeg kan controleren.

Van kritische geluiden was vanavond, bij het deel van de Zeeuwse raadsleden dat online aanwezig was, verder geen sprake. Over twee weken wordt er opnieuw een online-bijeenkomst georganiseerd voor de Zeeuwse raadsleden die er nu niet bij konden zijn.

