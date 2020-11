Goedemorgen! Rechtszaak wietkwekerij, jongerencentrum Komma en voedselbosje op schoolplein

De vondst van de wietkwekerij aan de Molenvlietsedijk in Tholen kreeg een pikant tintje toen er een link werd verondersteld met een beveiligingsbedrijf dat ook zaken deed met de gemeente. De wietkwekerij werd in maart 2018 ontdekt. In een loods waren achter een muur twee kweekruimten ingericht. Een 64-jarige man uit Tholen en een 50-jarige man uit Steenbergen zitten daarvoor vandaag in het beklaagdenbankje.

Jongeren kunnen van alles doen in jongerencentrum Komma in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

We nemen vandaag een kijkje in jongerencentrum Komma in Hulst. Volgens jongerenwerker Reinder Hegi een essentiële voorziening, zeker nu in coronatijd, want het virus maakt jongeren eenzaam. En dat is onder jongeren in Zeeuws-Vlaanderen toch al een probleem, blijkt uit onderzoek. Hegi is trots op 'zijn' jongerencentrum dat nu ruim een half jaar draait.

Ook elders in het land, zoals op de foto in Ede, zijn mini-voedselbosjes aangelegd (foto: IVN)

Op het schoolplein van Montessorischool De Basis in Goes wordt een voedselbosje geplant met ongeveer 22 verschillende soorten bomen, struiken en planten. De voedselbosjes op schoolpleinen zijn een initiatief van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN. Dat maakt schoolpleinen groener om kinderen te leren waar voedsel vandaan komt en wat je er mee kan.

Maar er zijn meer voordelen. Zo kan regenwater makkelijker de bodem in en door de vergroening is de temperatuur op warme dagen lager op het schoolplein. Het voedelbosje in Goes is een van de acht voedselbosjes die IVN dit jaar aanplant in Zeeland.

(foto: Piet Grim)

Het weer

De dag begint plaatselijk met wat mist, vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Dat kan wat uren blijven, maar als de mist wegtrekt, wordt het zonnig. 's Ochtends is het vrij koud: 0 tot 5 graden, vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 12 graden.