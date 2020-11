Lederschildpad uit Oosterschelde dood aangespoeld in Denemarken (foto: Tanja Rahbek, Naturcenter Tønnisgård)

Een groep kleuters die langs de Deense Noordzee liep, vond het dode dier. De schildpad is bijna twee meter lang. Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeedieren ziet aan de witte vlek op de kop dat het vrijwel zeker om hetzelfde dier gaat. Volgens Van der Hiele wordt autopsie gedaan om te achterhalen wat de doodsoorzaak is.

Op dinsdag 22 september werd de schildpad opgemerkt door agenten van de Landelijke Eenheid die tijdens een training op de Oosterschelde voeren. Zorgen om het dier waren er niet. "Zolang er voldoende voedsel is, kwallen in dit geval, is er geen enkel probleem. Hij was vanmiddag ook volop aan het jagen", zei Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeezoogdieren.

Bezorgde reacties over witte vlek

En ook dagen na de eerste waarneming, bleek het goed te gaan met de schildpad in de Oosterschelde. Er was dan ook geen reden voor organisaties om een reddingsoperatie op te zetten. Wel kwamen er bezorgde reacties binnen over de witte plek om zijn kop.

"Die witte vlek is zijn kenmerk", zei Jaap van der Hiele van RTZ Nederland. "De vlek wordt roze als het dier het warm heeft en dat betekent dat het dier actief aan het jagen is. Verder is de vlek uniek bij elke lederschildpad, net als onze vingerafdrukken. Er is dus geen enkele reden tot bezorgdheid. Het is een gezond dier, dat volop aan het foerageren is in de Oosterschelde."

