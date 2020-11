Partij voor Zeeland vindt het niet meer verantwoord om fysiek te vergaderen

Statenleden tijdens een vergadering in juni (foto: Omroep Zeeland)

Dat meldt partijvoorzitter François Babijn in een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten. Hij reageert daarmee op uitspraken die Commissaris van de Koning Han Polman gisteren deed in de PZC. Hij zegt dat een fysieke vergadering nodig is voor goede besluitvorming. In overleg met de GGD is de Statenzaal aangepast.

Noodzaak ontbreekt

Daar gaat de Partij voor Zeeland dus niet in mee. Volgens de partij kan er op een rechtsgeldige manier op afstand worden vergaderd. "Dus de noodzaak om fysiek te vergaderen ontbreekt", aldus Babijn. "De boodschap van onze Rijksoverheid is helder: 'Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan'."

Daarnaast wijst Babijn op de laatste weekcijfers van de GGD. De afgelopen week zijn 884 mensen positief getest. Die toename was volgens de GGD zo sterk dat de regio Zeeland van 'zorgelijk' nu het predicaat 'ernstig' heeft. De partij zegt dat er voor provinciale besturen weliswaar een uitzondering geldt, maar vraagt zich af of het wel een goed idee is daar nu gebruik van te maken.

Goede voorbeeld

Babijn zegt het goede voorbeeld te willen geven en meldt zijn partij daarom af voor de komende Statenvergadering. Hij hoopt dat andere partijen dat voorbeeld zullen volgen door ook over te stappen op uitsluitend digitaal vergaderen.