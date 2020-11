Zeeland krijgt er voor het eerst sinds jaren tientallen woonwagenplaatsen bij

Woonwagenbewoner Peter Netten die met zijn familie aan de Zuidhof in Sluiskil woont is blij dat er eindelijk ruimte is voor uitbreiding. "Ik woon hier al 24 jaar. Mijn ouders en mijn broer wonen hier ook. Ik heb drie kinderen van 5, 10 en 12 jaar. De oudste zegt nu al dat ze ook hier wil wonen."

Reizigers

De opa en oma van Peter waren nog echte reizigers, woonwagenbewoners die nog met hun wagen door het land trokken. In 1968 werd dat in Nederland verboden door de overheid. "Reizen zit er niet meer in, maar het gaat om de saamhorigheid van het wonen met familie om je heen. Iemand die niet zo is opgegroeid snapt dat misschien niet, maar ik ben nooit anders gewend geweest."

Over het zogenaamde uitsterfbeleid of nulbeleid dat jarenlang gold is de 36-jarige Peter niet te spreken. "Dat was moeilijk. De toekomst van mijn kinderen is heel belangrijk. Daar doe ik alles voor!"

Neefjes en nichtjes

Op het woonwagenkamp waar Peter staat, is behoefte aan uitbreiding. Dat heeft een inventarisatie van de gemeente uitgewezen. "Ik heb hier ook neefjes en nichtjes die nog thuis wonen en misschien wel op zichzelf zouden willen. En misschien zijn er ook mensen die zijn weggegaan omdat er geen plaats was en weer terug willen komen."

De grootouders van Peter Netten reisden nog met hun woonwagen rond (foto: Peter Netten)

Tien Zeeuwse gemeenten hebben woonwagenkampen binnen hun gemeentegrenzen. In heel Zeeland zijn er 28 kampen met in totaal 235 standplaatsen. Voor zover nu bekend, is er in Hulst, Vlissingen, Terneuzen, Sluis en Tholen behoefte aan meer standplaatsen. In totaal gaat het om 42 extra plekken.

In de gemeente Terneuzen bijvoorbeeld is er volgens wethouder Frank van Hulle behoefte aan ongeveer acht extra standplaatsen. "We zijn aan het inventariseren wat de behoefte is op de verschillende woonwagenlocaties. Dat zijn er zeven in onze gemeente. Het gaat vaak om kinderen die nu nog thuis wonen, maar op den duur op zichzelf willen wonen."

Universele Rechten van de Mens

Het is voor het eerst in jaren dat gemeenten meewerken aan uitbreiding van woonwagenkampen als daar behoefte aan is. "Voorheen was het beleid dat de woonwagenkampen langzamerhand zouden transformeren naar een reguliere woonwijk. Niet zo lang geleden is er echter nieuwe wetgeving gekomen. Vanuit het kader van de Universele Rechten van de Mens is gezegd dat woonwagenbewoners recht hebben op hun eigen cultuur", zegt Van Hulle.

Woonwagenbewoners hebben recht op hun eigen cultuur (foto: Omroep Zeeland)

Toch zullen Zeeuwse woonwagenbewoners nog even geduld moeten hebben, want heel concreet zijn de uitbreidingsplannen nog niet. Frank van Hulle: "Daar liggen heel veel facetten aan ten grondslag. Hoe ga je dat stedenbouwkundig doen? We moeten dat nog verder uitwerken, het is nog erg prematuur."

Mensen willen altijd sneller dan we kunnen

Van Hulle proeft wel dat de woonwagenbewoners blij zijn dat er ruimte voor uitbreiding is. "Het wordt gewaardeerd dat we het gesprek aangaan en bij de mensen langskomen. Natuurlijk willen mensen altijd sneller dan wij kunnen leveren. Het is nog even zoeken naar de juiste snelheid."

Vanuit de omgeving van de woonwagenkampen heeft de Terneuzense wethouder nog geen reacties gehoord. "Maar als er uitbreiding komt, zullen wij ook met de buurt het gesprek aangaan."