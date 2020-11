Burgemeester pleit voor speciale haveneenheid in strijd tegen drugshandel

Burgemeester Gerben Dijksterhuis (foto: Omroep Zeeland)

Het havenbedrijf Rotterdam heeft al zo'n eenheid waarbij de politie samenwerkt met partijen als de Douane, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst en Economische Controledienst (FIOD-ECD), het Openbaar Ministerie en de marechaussee. Begin volgend jaar komt minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus naar de provincie. Dijksterhuis wil het idee dan met Grapperhaus bespreken.

'Problematiek groter dan we kunnen oplossen'

Volgens Dijksterhuis, die naast burgemeester ook voorzitter van de Havendriehoek is, neemt de problematiek in de havens toe. Met een haveneenheid denkt de burgemeester vaker te kunnen controleren en de veiligheid te vergroten. Ook zegt Dijksterhuis dat er de afgelopen tijd "het nodige aan kilo's" is onderschept, maar dat de straatprijs van cocaïne gelijk blijft. "We zien een klein deel van wat er gebeurt. De problematiek is stukken groter dan we kunnen oplossen, maar we moeten er alles aan doen om het tegen te gaan."

Vorige maand verscheen een rapport van onderzoeksinstituut TNO waaruit blijkt dat er te weinig kennis is, te weinig toezicht en te weinig opsporingscapaciteit om criminaliteit in de havens aan te pakken. Dijksterhuis schrok niet van die resultaten.

Hekwerk wordt aangepast

"Het bevestigt het beeld van wat we hebben in de haven. Wij hebben juist om het TNO-onderzoek gevraagd. We weten wat er speelt in de haven, maar wilden weten waar de lacunes zitten. Dat heeft dit rapport helder naar boven gebracht", aldus de burgemeester. Naar aanleiding van het rapport is het de bedoeling dat havenpersoneel getraind wordt, hr-medewerkers bij elkaar komen om thema's te bespreken en het hekwerk bij de toegang wordt aangepast.

Dijksterhuis moet er niet aan denken om de strijd te staken en cocaïne te legaliseren. Burgemeester Bart De Wever van Antwerpen vindt dat wel een optie als blijkt dat zijn stad de strijd tegen smokkelaars niet kan winnen. "Het is een slecht signaal om te zeggen dat de problematiek zo groot is, je lost het niet op door te legaliseren. Er ontstaat dan ook marktwerking en dat soort zaken. Je wil ook niet dat dit de samenleving ontwricht", aldus Dijksterhuis.

Zeeuwse Kamer met burgemeester Gerben Dijksterhuis