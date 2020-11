Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen, met name in Zeeuws-Vlaanderen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het RIVM meldt in de dagelijkse rapportage 158 nieuwe besmettingen. Dat is het grootste aantal nieuwe besmettingen in de dagelijkse RIVM-rapportage tot nu toe. Een dag eerder werden er 136 nieuwe besmettingen gemeld.

Grootste aantal besmettingen in Zeeuws-Vlaanderen

Veruit het grootste aantal nieuwe besmettingen is gerapporteerd in de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten: met 28 nieuwe besmettingen in Sluis, 27 in Terneuzen en 21 in Hulst. Tholen volgt met 19 nieuwe besmettingen.

Middelburg telt 17 nieuwe besmettingen. In Goes en Schouwen-Duiveland zijn er tien gemeld. In Vlissingen en Reimerswaal worden negen nieuwe besmettingen gemeld. Borsele volgt met vier. De gemeente Kapelle telt drie nieuwe besmettingen en in Veere wordt één nieuwe besmetting gerapporteerd. In de gemeente Noord-Beveland zijn geen nieuwe besmettingen geregistreerd door het RIVM.

Opgenomen in ziekenhuis

Twee Zeeuwse patiënten zijn vanwege ernstige coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een inwoner van Tholen en een inwoner van Middelburg. Het RIVM meldt geen sterfgevallen van patiënten met het coronavirus in onze provincie.

Om de regionale spreiding in beeld te brengen geven wij in de onderstaande grafiek de het aantal nieuwe besmettingen van voorgaande zeven dagen, de zogenoemde voortschrijdende week, van vier regio's weer. Daardoor voorkom je dat je te veel kijkt naar dagelijkse fluctuaties. In de grafiek is te zien dat Zeeuws-Vlaanderen in absolute aantallen besmettingen verder boven de andere regio's uitstijgt.

Afgezet tegen het aantal inwoners is het de regio Noord-Zeeland die de lijst aanvoert, met name door het relatief hoge aantal besmettingen in de gemeente Tholen. Maar als de huidige stijgende lijn voor Zeeuws-Vlaanderen doorzet, en in Noord-Zeeland het aantal besmettingen verder daalt, lijkt het erop dat Zeeuws-Vlaanderen binnenkort ook naar inwonertal bovenaan de lijst komt te staan.

Over de hele provincie genomen zijn er in de afgelopen week 865 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat betekent dat Zeeland nu voor die periode 226 nieuw geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners telt. Daarmee zit de Veiligheidsregio Zeeland ruim boven de drempelwaarde voor het verhogen van het risiconiveau van 'zorgelijk' naar 'ernstig'.

Risiconiveau nog niet aangepast

Toch is nog altijd het officiële risiconiveau nog niet aangepast. Daarvoor moet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid nog een definitief besluit nemen. Afgelopen maandag is Zeeland daartoe aangedragen en ook de GGD Zeeland verwacht dat het besluit om het risiconiveau van de Zeeuwse veiligheidsregio te verhogen ieder moment genomen kan worden, maar op dit moment is dat nog niet gebeurd.

Landelijk zijn er vijf veiligheidsregio's waar het aantal nieuwe besmettingen stijgt. De grootste stijging is te zien in Noord- en Oost-Gelderland met een stijging van 46 procent ten opzichte van een week geleden, op de voet gevolgd door Zeeland met een stijging van 24 procent. Flevoland laat een stijging zien van vijf procent en zowel Gelderland-Zuid als Midden- en West-Brabant stijgen met twee procent.

Daling

Alle twintig andere veiligheidsregio's tonen een daling in de aantallen nieuw geregistreerde besmettingen. Haaglanden daalt op dit moment het snelst, met een daling van 23 procent. Hollands-Midden volgt met twintig procent en Twente vertoont een daling van zestien procent.

Landelijk werden tussen 10.00 uur gisterochtend en 10.00 uur vanmorgen 6.965 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is een daling van elf procent ten opzichte van vorige week.