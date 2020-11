Meer coronabesmettingen in verpleeghuizen, twee cliënten overleden

Coronabesmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen (foto: ANP, bewerkt)

De afgelopen week zijn er in Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen twee cliënten overleden, het gaat om cliënten in zorginstellingen in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Reimerswaal.

Zeven cliënten hersteld

Verder zijn er in dezelfde periode zeven cliënten hersteld. Het gaat om twee cliënten uit de gemeente Middelburg en vijf uit de gemeente Goes. Dat alles blijkt uit de wekelijkse rapportage door de verzorgingshuizen van Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.

De stijgende aantallen nieuwe besmettingen baart de zorginstellingen zorgen, zegt Angela Bras die namens de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen het woord voert. "Ook vinden we het heel verdrietig dat er twee cliënten zijn overleden. Het lijkt erop dat de verpleeg- en verzorgingshuizen, net als de rest van Zeeland, nu pas de piek van de tweede golf bereiken."

Geen grote plaatselijke uitbraken

Volgens Bras is er geen sprake van grote plaatselijke uitbraken. "We zien het aantal besmettingen verspreid over locaties in heel de provincie toenemen. Gelukkig zien we ook dat veel van de positief geteste cliënten inmiddels aan het herstellen zijn. We hopen dat deze trend zich doorzet."

De zorgorganisaties benadrukken dat ze er alles aan doen om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Alle protocollen worden nauwgezet opgevolgd en medewerkers en bezoekers worden goed geïnstrueerd en krijgen beschermingsmiddelen. Door besmette cliënten indien nodig over te plaatsen naar de provinciale Covid-opvang bij Ter Weel De Veste, wordt geprobeerd om het besmettingsgevaar voor andere bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Meer besmettingen dan in rest van bevolking

Desondanks is het aantal nieuw geregistreerde coronabesmettingen in Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen significant hoger dan bij de totale bevolking, als je het vergelijkt met de weekcijfers van de GGD Zeeland. In Zeeland verblijven er ruim 3100 bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen. De 22 nieuwe besmettingen maken daar 0,70 procent van uit.

De GGD meldt over vorige week 884 besmettingen. Afgezet tegen het totaalaantal inwoners van onze provincie, Zeeland telt meer dan 383.000 inwoners, is dat 0,23 procent van de Zeeuwse bevolking. Naar verhouding werden er afgelopen week dus in de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen drie keer meer nieuwe besmettingen geconstateerd.

Aantal besmettingen neemt toe

Hoewel landelijk het aantal nieuw geregistreerde besmettingen al enkele dagen daalt, neemt dat aantal in Zeeland nog altijd toe. Vandaag werden 158 nieuwe besmettingen gerapporteerd door het RIVM. Dat is het grootste aantal nieuwe besmettingen in de dagelijkse RIVM-rapportage tot nu toe.

