De Kok ziet prestigieus biljarttoernooi verplaatst worden

Biljarter Joey de Kok traint voor de zekerheid gewoon door (foto: Omroep Zeeland)

Het toernooi met een prijzenpot van 77.000 euro zou voor het eerst worden georganiseerd. De Kok heeft als enige Zeeuw een uitnodiging op zak. Hij noemde het eerder "het tofste wat hij in zijn sport tot nu toe mee gaat maken".

De organisatie had de verschuiving van het toernooi aan zien komen. "Weliswaar was alles helemaal coronaproof georganiseerd, op één tafel in een grote locatie en zonder publiek, toch was het risico op afgelasting of buitenlandse spelers die toch niet zouden kunnen meedoen simpelweg te groot", zegt de organisatie.

Nationale titel

Ook de KNBB Jumbo Masters, waar alle Nederlandse driebanders strijden om de nationale titel is verplaatst. Dat toernooi wordt nu in maart gespeeld in plaats van in januari. Beide evenementen zouden en worden nog steeds uitgezonden door Ziggo.

Lees ook: