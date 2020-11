Rechtszaak hennepkwekerij: stel beweert dat de één niet wist wat de ander deed

De loods waar de wietkwekrij gevonden werd (foto: HV Zeeland)

In het najaar van 2017 hoorde de politie de eerste geruchten over een hennepkwekerij in een loods op het erf van een vrijstaande woning aan de Molenvlietsedijk in Tholen. Uit metingen bleek vervolgens dat het elektriciteitsverbruik ver boven dat van een gemiddeld huishouden lag, waarop de politie ging kijken.

Twaalf keer geoogst

Verborgen achter een muur vonden de agenten twee kweekruimten met in totaal 641 hennepplanten. De politie vermoedt dat de kwekerij al sinds 2015 actief was en er minimaal twaalf keer geoogst is. Dat baseren ze op het aantal lege jerrycans met verzorgingsmiddelen voor de planten die werden aangetroffen.

846.000 euro terugbetalen

Het Openbaar Ministerie wil daarom dat de twee verdachten naast een straf ook ruim 846.000 euro terugbetalen. Deze ontnemingsvordering wordt later in een aparte procedure behandeld.

Vandaag hoorden de twee verdachten dus wel welke straf er tegen ze geëist werd. Voor de man is dat 240 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van twee jaar. Voor de vrouw is dat 180 uur werkstraf en ook drie maanden voorwaardelijke celstraf.

De vrouw vertelde veel spijt te hebben van wat ze heeft gedaan. Ze verklaarde de loods sinds het voorjaar van 2016 te hebben verhuurd aan twee Turkse mannen. Die zouden na een verbouwing in oktober van dat jaar zijn begonnen met een hennepkwekerij. Ze wist daarvan en gaf de plantjes in opdracht van de huurders wel eens water. Ze had echter niets te maken met de kweek of de verkoop van hennep.

Ze zou 1.500 euro per maand contant van de mannen ontvangen voor de huur, maar kreeg dit slechts twee keer, zegt ze. Ze vroeg er wel naar en wilde eigenlijk stoppen met het verhuren van de loods, maar werd bedreigd. "Ik kon niet meer terug."

De vrouw blijft volhouden dat haar vriend van niks wist, al lopen hun verklaringen over allerlei zaken uiteen en rammelt het hier en daar. Het Openbaar Ministerie noemde die verklaring leugenachtig.

Grote belangen

Het OM denkt dat ze de man onder druk in bescherming neemt. Hij heeft namelijk grote belangen en veel te verliezen. De man was lange tijd eigenaar van een beveiligingsbedrijf op Tholen dat zijn twee zoons hebben overgenomen. Toch bleef hij actief als adviseur en viel soms in als er zieken waren.

De wietkwekerij in de loods aan de Molenvlietsedijk (foto: HV Zeeland)

De man zegt dat hij in zijn beveiligingswerk bekend stond als integer en betrouwbaar. "Toen de koninklijke familie naar Zeeland kwam, vroegen ze mij voor de beveiliging. Ik liep naast Beatrix."

Wereld ingestort

Het beveiligingsbedrijf van zijn zoons werkte onder meer voor de gemeente Tholen. Die samenwerking is stopgezet na de vondst van de wietkwekerij. Ook andere klanten zouden geen zaken meer willen doen met het beveiligingsbedrijf vanwege de link met de hennepkwekerij. "Op die 7 maart 2018 is mijn wereld ingestort."

De man zit sinds drie jaar afgekeurd thuis en het contact met zijn zoons is verslechterd. Hoewel hij zegt onschuldig te zijn, verwijt hij zichzelf wel veel van huis te zijn geweest en te weinig oplettend.

Overal camera's

Toch denkt het OM dat de man niet zo onschuldig is als hij zich voordoet. Zo hing het hele erf vol met camera's waarop de verdachte live kon meekijken. Ook was de intercom verbonden met zijn mobiele telefoon en kwam niemand het terrein op na contact met hem te hebben gehad. Volgens de officier van justitie is het ondenkbaar dat er een hele hennepkwekerij werd opgezet en onderhouden, zonder dat de man daar iets van merkte.

Al zou het waar zijn dat de man zelf nooit in de loods kwam, moet hij de geur van hennep van buitenaf geroken hebben net zoals de agenten dat deden, volgens de officier van justitie.

Vrijspraak

De advocaten van beide verdachten vroegen om vrijspraak, de rechtbank doet over twee weken uitspraak.

