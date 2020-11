Van uitwisselen personeel tot samen behandelen patiënten, ZorgSaam en UZ Gent gaan nóg meer samenwerken

Compilatiefoto van ZorgSaam met UZ Gent (foto: Omroep Zeeland en UZ Gent, bewerkt)

Artsen van beide ziekenhuizen zullen vaker met elkaar overleggen en het uitwisselen van patiëntengegevens wordt vereenvoudigd. Behandeltrajecten kunnen zo makkelijker door meerdere specialisten worden besproken en kennis van behandelingen kan sneller met elkaar worden gedeeld.

Met pensioen

Over en weer komen meer stageplaatsen voor verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten in opleiding. Voor ZorgSaam is de toename van artsen en verpleegkundigen in opleiding belangrijk nu veel personeel de komende jaren met pensioen gaat.

Verder zal ziekenhuis ZorgSaam vaker deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek van het UZ Gent. Het universitair ziekenhuis heeft zo een grotere patiëntengroep om bij studies te betrekken.

ZorgSaam werkt al vijftien jaar samen met het UZ Gent. Deze nieuwe afspraken versterken die samenwerking.

De nauwere samenwerking zal er ook voor zorgen dat Vlamingen die in Zeeuws-Vlaanderen wonen eerder kiezen voor het ziekenhuis in Terneuzen. De verwachting is dat in 2050 de helft van de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen uit Vlaanderen afkomstig is.

'Geruststelling'

Voor hen "zal het een geruststelling zijn dat het regionale ziekenhuis samenwerkt met het UZ Gent. Zo kunnen ze voor hun tweedelijnszorg in Nederland blijven en zijn ze indien nodig zeker van derdelijns- en hooggespecialiseerde zorg in de buurt", schrijft ZorgSaam op zijn website.

De laatste jaren werken de Zeeuwse ziekenhuizen steeds nauwer samen met hoog-specialistische ziekenhuizen buiten de regio. Ziekenhuis Adrz is een dochter van Erasmus MC. ZorgSaam zoekt steeds nauwere samenwerking met ziekenhuis AZ Maria Middelares en het UZ Gent in Gent.

Vlaams-Nederlandse top

Tijdens de Vlaams-Nederlandse top is woensdag afgesproken dat regelgeving de grensoverschrijdende samenwerking niet mag belemmeren. Als de ziekenhuizen of zorgverzekeraars toch tegen beperkende regels aanlopen, moeten zij dat bij de ministeries melden.

In de slotverklaring schrijven de regeringsleiders mark Rutte en Jan Jambon: "De beide regeringen spreken uit dat goede samenwerking in de zorg een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en continuïteit van de zorg; in het kader van de aanpak van de coronapandemie maar ook breder, waarbij de uitvoering van bestaande samenwerkingsafspraken in beide landen uiteraard niet mag worden belemmerd."

