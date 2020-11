Deze Middelburger zit niet achter de geraniums, hij tekent ze tot in de kleinste details na

Het tuinbedrijf van Leo Groenleer was decennia lang een begrip in Serooskerke. Hij verkocht zijn bedrijf in 2000 en ging werken bij DCM, een fabrikant in meststoffen. De liefde voor tuinieren en planten bleef en nu zijn pensioen nadert heeft hij die passie omgezet in het vastleggen van planten op papier. In het voorjaar en de zomer maakt hij studies van de planten in zijn tuin en de herfst en winter gebruikt hij om ze zo echt mogelijk te tekenen en in te kleuren.

Groenleer heeft door zijn jarenlange ervaring met planten een oog voor detail. Hij laat in het onderstaande filmpje zien zien wat er allemaal bij komt kijken om zo natuurgetrouw mogelijk een bloem te tekenen

Voor iedereen die binnenkort met pensioen gaat, heeft Groenleer als tip een liefhebberij te zoeken die je in alle seizoenen kunt uitoefenen. Als in de winter de tuin in ruste is en er niks bloeit moet je ook vooruit kunnen. "Je kunt wel achter een geranium gaan zitten maar dan om hem na te tekenen of schilderen".

Geschiedenis

Hoe oud de kunst van het vastleggen van planten is, is niet precies bekend. Vanaf de zestiende eeuw kennen we houtsneden met gedetailleerde planten en kort daarna verschenen ook de eerste aquarellen. De meeste van deze tekeningen werden gebruikt in kruidenboeken voor medicinale doeleinden. De tekeningen waren dus niet bedoeld voor botanici maar voor artsen en apothekers.