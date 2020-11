Goes gaat strijd aan met hardrijders op de Grote Markt

Bewoners van de Goese binnenstad klagen over toenemende overlast van hardrijdende auto's en scooters (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Pille is de overlast van hardrijdende auto's en scooters in de binnenstad niet nieuw. Maar juist nu het door coronabeperkende maatregelen rustiger is in de binnenstad, zou de overlast extra opvallen waardoor er meer klachten zijn binnengekomen bij politie en gemeente

Maaltijdbezorging

Maar de overlast is door de coronamaatregel ook toegenomen, signaleert de gemeente. "Het is goed dat veel restaurants in deze coronatijden via een eigen bezorgdienst toch maaltijden kunnen afleveren, zodat ze omzet kunnen genereren", zegt Pille, die veel brommertjes en auto's voorbij ziet rijden van restaurants in de binnenstad. "Maar we moeten met horeca-ondernemers in de binnenstad in gesprek over de hoge snelheden waarmee de bezorgers rijden."

Stappenplan

De gemeente heeft nu een stappenplan om het hardrijden aan te pakken. Naast het gesprek met de gemeente wordt ook een toegangsweg naar de Grote Markt voorlopig afgesloten. Het gaat om de Opril, tussen de Grote Markt en de Beestenmarkt waar veel auto's gebruik van maken. Daarnaast gaat de politie extra opletten en werkt de gemeente aan een plan om de binnenstad van Goes autoluwer te maken.

Goes 2030

Het autoluwer maken van de binnenstad is onderdeel van het plan Goes 2030, waar het college van burgemeester en wethouders werkt. Dat plan moet volgend jaar aan de gemeenteraad van Goes worden aangeboden. Het afsluiten van de Korte Kerkstraat om scooters en auto's te weren, loopt daarop vooruit.

Wethouder Cees Pille over de hardrijders in Goes