Inwoners gaan zelf schoffelen in plantsoen

Openbaar groen in Wolphaartsdijk (foto: Omroep Zeeland )

Het plan vloeit voort uit de actie Right to Challenge, waarbij inwoners hun eigen bestuurders mogen uitdagen als ze denken dat ze iets beter kunnen doen dan de overheid. Bewoners en ondernemers hebben daarvoor de stichting Burgerparticipatie Wolphaartsdijk opgericht. Hoewel ondernemers dus ook bij dit maatschappelijke initiatief zijn betrokken, mogen ze er geen financieel voordeel van hebben.

Sjaan Huissoon van de dorpsraad in gesprek met Floris-Jan Sietsema over het in eigen beheer nemen van het groendonderhoud in het dorp.

Volgens Sjaan Huissoon van de dorpsraad is het niet zozeer dat de gemeente het groenonderhoud niet goed deed. "Een aantal ondernemers heeft aangegeven dat het efficiënter en goedkoper kan en daar had de gemeente wel oren naar. Wij als dorpsraad zijn er vervolgens bij betrokken in het kader van burgerparticipatie,"aldus Huissoon

Niveau

In een afspraak met de gemeente staan voorschriften waaraan het onderhoud moet voldoen. Zo mogen de inwoners geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Het project duurt in ieder geval tot eind 2022, dan gaan inwoners en gemeente Goes met elkaar om de tafel voor een evaluatie.