Boeren blij met zoet na jaren gesteggel over zout Volkerak-Zoommeer

Hendrik Jan ten Cate uit Poortvliet is akkerbouwer en zit in het bestuur van de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Hij is al tien jaar aan hhet strijden voor het behoud van een zoet Volkerak-Zoommeer en is opgelucht door het besluit van de Tweede Kamer. Na een jarenlange strijd en met steun van de politiek, gaat het plan mogelijk binnenkort van tafel.

Verzilting van het water werd in 2014 gezien als de oplossing tegen de blauwalg. Deze bacterie manifesteert zich in de zomer en zorgt voor stank, een blauwe waas en is bovendien giftig. De alg kan namelijk ook lichamelijke klachten veroorzaken.

Hendrik Jan ten Cate (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen jaren is het water een stuk schoner geworden. De blauwalg is grotendeels verdwenen en als hij nog wordt gevonden, dan is dat pas later in het seizoen. "Tien jaar geleden hadden we in juni al volop te maken met blauwalg. Nu niet meer. Daardoor kunnen we het water het hele bloeiseizoen gebruiken," aldus de akkerbouwer.

Quaggamossel

Ook is het water van het Volkerak-Zoommeer volgens de ZLTO schoner door de quaggamossel. Dit is een exoot die het water in het meer zou filteren. Onderzoekers zijn hierin wat voorzichter, omdat niet is bewezen dat de mossel op lange termijn de blauwalg doet verdwijnen.

Volgens Ten Cate is er desondanks een breed draagvlak voor het besluit, zoals bij natuurorganisaties en ondernemers in de buurt. "Dit kan de minister alleen maar helpen om een definitief besluit te maken." Binnenkort wordt duidelijk of het plan uit 2014 definitief van tafel gaat.

