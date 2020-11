Glenn geniet van El Día de Muertos ook al ging de optocht niet door

Een van de groepen in de optocht van de Daag van de Doden in 2019 (foto: Glenn van Damme)

Glenn komt oorspronkelijk uit Aardenburg en is opgegroeid in een katholiek milieu. Maar de manier waarop het katholicisme in Mexico uitgedragen wordt, is van een andere orde. En dat is vooral op dagen zoals de Dag van de Doden duidelijk merkbaar, weet Glenn uit ervaring. "Normaal is dat hier een enorme viering, geen trieste bedoeling, ze denken liever op aan de positieve momenten."

Een altaar voor (foto: Glenn van Damme)

Binnenshuis doen Mexicanen dat met een altaar, met daarop foto's, eten, kaarsen en allerlei attributen van de overleden familieleden. "En daar maken ze dan foto's van voor op sociale media", aldus Glenn. Maar het hoogtepunt is volgens hem toch ieder jaar weer de optocht door de stad. "Dat is een hele happening. Alleen kon die optocht dit jaar niet doorgaan in verband met corona, dus vierden de mensen het vooral thuis."

Wat de coronacijfers betreft, is de afgelopen dagen een daling ingezet, maar het is nog de vraag of die daling zich doorzet. "Maar met ons gaat het goed. We zijn gezond en hebben geen symptomen."

