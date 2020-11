Jumelet snapt er niets van: 'Iedereen was voor het poldertracé!'

Een meerderheid van de gemeenteraad van Reimerswaal heeft gekozen voor een opknapbeurt van de Zanddijk, in plaats van een nieuwe weg door de polder (foto: Omroep Zeeland)

Woedend was Jumelet een paar weken geleden, toen de gemeenteraad van Reimerswaal definitief koos voor het verbreden van de Zanddijk tussen de A58 en Yerseke. De gemeenteraad koos voor verbreding van de bestaande, gevaarlijke dijk in plaats van een duurder poldertracé waar veel mensen vóór zijn.

Jumelet van de ChristenUnie was zo boos, dat hij een brief met het besluit van de gemeenteraad aan Provinciale Staten openlijk verscheurde. Morgen moeten die Provinciale Staten van Zeeland een besluit nemen over de Zanddijk. Aan de vooravond van dat besluit, snapt Jumelet er nog steeds niets van.

Jumelet snapt totaal niet waarom de stemming zo is omgeslagen. "Iedereen was nog niet zo lang geleden unaniem voor een nieuwe weg door de polder, de zogenoemde 'rode variant' wat verkeerstechnisch en qua veiligheid de beste oplossing is. Maar toch kiest een meerderheid van de gemeenteraad voor het opknappen van de huidige Zanddijk!" Jumelet vraag zich af wat er gebeurd is. "Een kwestie van achterkamertjespolitiek? Ik weet het echt niet!"

Miljarden

Het argument dat steeds op tafel komt, is dat een nieuwe weg door de polder tientallen miljoenen méér kost dan het opknappen van de Zanddijk. Maar daar wil Jumelet niets van horen. "In Den Haag wordt op dit moment gestrooid met miljarden. Het kan er bij mij niet in als je met een goed onderbouwd verhaal bij het ministerie aankomt, je geen geld krijgt. Dat is een kwestie van onderhandelen, van lobbyen. En als het niet in één keer gaat, dan ga je twee keer. En als dat niet genoeg is, dan ga je drie keer!"