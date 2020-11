Goedemorgen! Brouwerseiland van tafel, uur u voor Zanddijk en een bierkoerier

Een van de acties tegen Brouwerseiland was het vormen van een menselijk lint op de plek waar de eilandjes moesten komen (foto: Omroep Zeeland )

Als het aan die gemeenteraad ligt komen er aan de Brouwersdam geen eilandjes in het Grevelingenmeer met vakantiebungalows. Na een aanvankelijk 'ja' voor Brouwerseiland, liet de gemeenteraad anderhalf jaar gelden al weten niet meer achter de bouwplannen voor het recreatieproject te staan. Dit plan werd na een uitspraak van de Raad van State aangepast, maar tegen dit aangepaste plan zei de gemeenteraad gisteravond dus in meerderheid 'nee', omdat er te weinig tijd was geweest om het goed te bestuderen.

De Zanddijk (foto: Omroep Zeeland)

Een ander hoofdpijndossier waar vandaag een besluit over valt is de Zanddijk bij Yerseke. Ook in deze kwestie is sprake van een zwalkende gemeenteraad. Die wilde eerst een compleet nieuwe weg door de polder, maar ging uiteindelijk toch achter de keuze van de provincie staan; het aanpassen van de Zanddijk. Of dit ook gebeurt is vandaag aan Provinciale Staten; die hakken de knoop door.

Bierkoerier Theo Stoke uit Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland)

En vandaag maken we dan toch echt kennis met bierkoerier Theo Stoke uit Oost-Souburg. Dat beloofden we eerder deze week al, maar moesten we even uitstellen. Stoke ziet sinds de aangescherpte coronamaatregelen zijn omzet drastisch dalen, waardoor zijn bedrijfje in plaats van een goede verdienste, nu een dure hobby is geworden. Maar hij blijft positief, want "dan kun je veel makkelijker negatieve situaties aan".

De surfspot aan de Brouwersdam (foto: Monique Ardon)

Het weer

Het wordt ook vandaag een overwegend zonnige dag met een maximutemperatuur van zo'n 11 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot ongeveer 3 graden. In het weekend wordt het zonnig en lopen de temperaturen op: zaterdag rond de 14 graden, zondag kan het 16 graden worden. Zondag komt wel wat meer bewolking en valt er in de loop van de dag een bui.