Vandaag uur U voor de Zanddijk

Twee vrachtwagens passeren elkaar op de Zanddijk bij Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

De Zanddijk is de verbindingsweg tussen de A58 en Yerseke. Het is een bochtige dijk, waar regelmatig ernstige ongelukken gebeuren. Er liggen, na jaren van discussie, twee plannen op tafel: de dijk opknappen of kiezen voor een nieuwe weg, dwars door de polder.

Geen landelijke steun

Aanleg van een nieuwe weg heeft een tijd de voorkeur gehad: betere aansluitingen, geen smalle dijk meer. Maar er was geen landelijke medewerking. Noch Rijkswaterstaat (baas van de A58) noch het Rijk (geldschieter) wil aan die nieuwe weg meewerken.

Dus koos het dagelijks provinciebestuur voor een goedkopere optie: het aanpakken en aanpassen van de huidige weg. Ook Provinciale Staten, die de definitieve beslissing nemen, lijkt die kant op te gaan.

Tonis Boot raakt zijn huis kwijt als de Zanddijk wordt verbreed (foto: Omroep Zeeland)

Jarenlange procedures

Onder bewoners van de Zanddijk is verzet tegen dat plan. Een aantal huizen moet worden gesloopt door de verbreding van de dijk, terwijl de drukke weg dichterbij andere huizen komt te liggen. Ze hebben al gezegd te gaan procederen. Dat kan tot jarenlange vertraging van de aanpak van de weg leiden.

'Pak meer tijd'

Ook was er verzet vanuit een klein deel van de raad van Reimerswaal. CU en VVD pleitten tijdens verschillende raadsvergaderingen voor het nemen van meer tijd om te kijken of er toch niet genoeg geld bijeen kon worden gehaald voor die duurdere aanpak. Ook zes insprekers vroegen daar eerder om.

Maar uiteindelijk stuurde de raad een brief naar de provincie met daarin steun voor het aanpassen van de huidige weg. Wethouder Bot: "Dit is een reële optie en we moeten blij zijn met de prioriteit die de provincie nu geeft aan de weg,"

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (foto: Omroep Zeeland)

De Zanddijk is een politiek beladen dossier. Eerder vergaderde Provinciale Staten ook al over de Zanddijk en toen in het bijzonder over de positie die provinciebestuurder Jo-Annes de Bat in het dossier inneemt. Twee ondernemers in de gemeente Reimerswaal en een advocaat uit Goes verwijten de gedeputeerde belangenverstrengeling.

Broer

De Bat had wel gemeld dat er een 'ver familielid' van hem in de buurt van één van de voorgestelde tracés woont, maar zweeg over grond van zijn broer rond dat tracé. Commissaris van de Koning Han Polman startte daarop een vooronderzoek naar het handelen van De Bat, maar concludeerde toen dat er geen aanleiding was voor een vervolgonderzoek naar de integriteit van de gedeputeerde.

Criticasters

Niet alle 39 Statenleden zullen vandaag bij de vergadering aanwezig zijn Want ondanks genomen maatregelen als spatschermen tussen de stoelen, vindt de Partij voor Zeeland het vanwege corona te link om samen fysiek te vergaderen.

Later deze ochtend hakken Provinciale Staten de knoop door. Gaan de Statenleden mee in wat de coalitie voorstelt: aanpassen en aanpakken van de huidige dijk? Of luisteren ze naar omwonenden en criticasters uit de raad van Reimerswaal?

Het eerste lijkt veel waarschijnlijker.

