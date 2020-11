Directeur Dethon: Ik zeg niet dat er niets aan de hand is, maar een angstcultuur zie ik niet

Directeur Edwin van den Berghen van Dethon neemt de petitie van Vakbond FNV in ontvangst (foto: Omroep Zeeland)

"Er is een hoop tumult ontstaan door zaken die geuit zijn bij gemeenteraden en in het rapport van de SP staan", zei de directeur in het radioprogramma Zeeland wordt wakker vanochtend. "Ik vind het goed dat het bestuur verantwoordelijkheid neemt en dit tot op de draad uitzoekt."

Volgens vakbond FNV is er een hoop mis bij Dethon en liet dat weten in commissievergaderingen van de gemeenten Hulst en Terneuzen. Gisteravond overhandigde FNV-bestuurder Joost Kaper een petitie met 131 handtekeningen van medewerkers van de afdeling groen. Ook kreeg de directeur een zwartboek in de handen gedrukt van Jasper van Dijk, SP-lid in de Tweede Kamer. Daarin staan 25 klachten over de hoge werkdruk. De SP ontving de klachten via een speciaal meldpunt.

Van den Berghen zegt zich nooit te hebben herkend in het beeld dat geschetst wordt en baseert zich daarbij op een onderzoek onder medewerkers, volgens de directeur een onafhankelijk onderzoek. "Dat is toch een solide basis om te denken dat het best wel meevalt met die aantijging", aldus de directeur.

Geen angstcultuur

Daarnaast heeft de directeur naar eigen zeggen alle medewerkers bezocht naar aanleiding van de tumult die ontstaan is. Ook de medewerkers heeft hij verteld dat hij zich niet herkend in het geschetste beeld. "Maar dat wil niet zeggen dat in een bedrijf waar 850 mensen werken, dat daar geen 25 mensen zijn die ongelukkig zijn met de situatie of problemen hebben", aldus Van den Berghen. "Ik zeg niet dat er niets aan de hand is, maar een angstcultuur zie ik niet."

De directeur zegt in het gesprek dat Dethon een bedrijf voor mensen is. "We zullen er altijd alles aan doen om het onze medewerkers naar de zin te maken."

Directie Dethon steunt onderzoek maar herkent zich niet in kritiek

Lees ook: