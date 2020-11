Coronasituatie in Zeeland nu officieel naar 'ernstig'

Veiligheidsregio Zeeland en het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Een veiligheidsregio gaat van risiconiveau 'zorgelijk' naar 'ernstig' wanneer er in een week meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn, of als meer dan 10 procent van de afgenomen testen positief is. In Zeeland werden beide drempelwaardes afgelopen week overschreden.

'Extra alert'

De VRZ meldt dat er afgelopen week 230 positieve testuitslagen werden gemeld per 100.000 inwoners, en dat 14,2 procent van de afgenomen testen positief was. "Dit is een signaal dat zeer serieus genomen moet worden, daarom raden we iedereen in onze regio aan extra alert te zijn", schrijft de VRZ in een verklaring.

Dit betekent overigens niet dat er nu extra maatregelen volgen. Op dit moment worden de coronamaatregelen landelijk bepaald. Wel wordt er nu in de landelijke politiek over gediscussieerd of er niet tóch een regionale aanpak moet komen. Voorzitter Jan Lonink van de Zeeuwse veiligheidsregio pleitte eerder tegen regionale coronamaatregelen en voor een landelijk beleid.

Al langer boven drempelwaarde

Dat de aantallen nieuwe besmettingen boven de drempelwaarde uitkwamen was al langer bekend. Toch duurde het tot vandaag voor het risiconiveau daadwerkelijk werd aangepast. Dat komt door de manier waarop die beslissing wordt genomen.

Zeeland naar risiconiveau 'ernstig' op coronadashboard Rijksoverheid (foto: Rijksoverheid)

Iedere maandag wordt bekeken of een regio boven de drempelwaardes komt. Voor Zeeland was dit afgelopen maandag het geval, in de voorgaande week waren 221 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. Een week eerder was dat nog 130 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

Vier dagen nodig voor besluit

Vervolgens is het de verantwoordelijk minister, Hugo de Jonge van Volksgezondheid, die het besluit neemt over het daadwerkelijk officieel verhogen van het risiconiveau. Maar voor het zover is, wordt de situatie in het gebied gedurende 'enkele dagen' nader bestudeerd, staat in de toelichting op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Pas daarna volgt het besluit. In het geval van Zeeland had De Jonge er blijkbaar vier dagen voor nodig om het besluit te nemen.