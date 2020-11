Roemeratoe ontbreekt in definitieve selectie Jong Oranje

Godfried Roemeratoe aan de bal voor FC Twente in het duel tegen Willem II (foto: Orange Pictures)

Het was voor het eerst dat Roemeratoe (21) deel uitmaakte van de voorselectie. Toch doet bondscoach Erwin van der Looi geen beroep op de middenvelder in beide interlands, die meetellen voor de EK-kwalificatie.

Jong Oranje is al geplaatst voor de eindronde, die in 2021 in Hongarije en Slovenië op het programma staat.

Op zondag 15 november speelt Jong Oranje in Almere tegen Jong Wit-Rusland. Op woensdag 18 november is Jong Portugal de tegenstander in Portimao.