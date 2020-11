DELTA Ride for the Roses nu al uitgesteld naar september

(foto: Omroep Zeeland)

Het bestuur heeft gekozen voor de nieuwe datum om andere evenementen niet "in de wielen te rijden", laten ze op hun Facebookpagina weten. Op 11 september is bovendien de Westerscheldetunnel tolvrij. Die dag start de tocht vanuit Goes. Op zondag rijden de deelnemers door Zeeuws-Vlaanderen. Ook de Ladies Night Ride in Goes verhuist mee en vindt op vrijdag 10 september plaats.

Plan B

Ondertussen is het bestuur ook nog met een 'plan B' bezig, mocht de ride ook in september niet door kunnen gaan vanwege corona. Ze kijken dan naar alternatieve activiteiten waarbij deelnemers individueel of in kleine groepen toch geld bij elkaar sporten voor het goede doel: KWF Kankerbestrijding. Mocht dit het geval zijn, zal dit in het voorjaar van 2021 worden aangekondigd.

Het is niet de bedoeling dat in de toekomst de DELTA Ride for the Rises altijd in september plaats gaat vinden, de verschuiving is eenmalig. In 2022 moet de tocht weer in juni worden gehouden.