Zeeland krijgt er een snelteststraat bij, locatie nog onbekend

De teststraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De minister zei vandaag dat er rond de twintig extra grote test- en sneltestlocaties bijkomen, verspreid over het land. Hij deed die uitspraak tijdens een presentatie bij een zogenoemde XL-teststraat in aanbouw op Rotterdam The Hague Airport.

Binnen een kwartier de uitslag

Op alle twintig locaties worden zowel de nieuwe sneltests aangeboden, waarmee je binnen een kwartier de uitslag hebt, als de langzamere, maar betrouwbaardere, PCR-test. Deze extra grote teststraten moeten de komende anderhalve maand zorgen voor grofweg een verdubbeling van de testcapaciteit. Bovendien moet dan iedereen binnen 45 minuten reistijd een testlocatie kunnen bezoeken.

In eerste instantie worden duizend militairen ingezet om tests af te nemen, maar het is de bedoeling dat die uiteindelijk ook anderen gaan opleiden, bijvoorbeeld mensen die momenteel door de coronamaatregelen noodgedwongen thuis zitten.

Straks ook zonder symptomen

De testlocaties zijn in eerste instantie nog bedoeld voor mensen die klachten hebben. Zij kunnen straks sneller getest worden en hoeven ook minder lang op de uitslag te wachten, hoopt De Jonge. Later kunnen ook mensen zonder symptomen er terecht, bijvoorbeeld als zij in contact zijn geweest met een besmet persoon of op reis zijn geweest naar een risicogebied.

Naast op de nog onbekende locatie voor een extra grote snelteststraat in Zeeland wordt er ook gezocht naar bestaande teststraten in Friesland en Drenthe die uitgebreid kunnen worden. Ook komen er nieuwe XL-testlocaties en snelteststraten bij luchthaven Schiphol, de Jaarbeurs in Utrecht, Groningen Martini Plaza en op nog niet bekende locaties in Eindhoven, Twente en Zuid-Limburg.

Wachten op de uitslag

Er is sinds deze week al een snelteststraat in Zeeland, in Geersdijk, waar je dus ook binnen een kwartier de uitslag al hebt. Maar dat is een commerciële teststraat, dus daar kun je je alleen laten testen tegen betaling. Verder heeft Zeeland zeven GGD-testlocaties, waar je als je klachten hebt terecht kunt voor een gratis test. Maar daar moet je nu nog 24 tot 48 uur wachten op de uitslag.

Lees ook: