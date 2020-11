Van groene slingers tot ballen met tijgerprintjes: kerstdrukte is al begonnen in tuincentra

Lizet Goedegebure en collega bij de kerstshow in het tuincentrum (foto: Omroep Zeeland)

"Wij merken dat er al leuk wordt verkocht", aldus medewerker Lizet Goedegebure van een Middelburgs tuincentrum. "Mensen willen het in deze coronatijd gezellig maken thuis. Sommigen denken dat er mogelijk nog een echte lockdown komt en willen de versiering daarvoor graag in huis hebben."

Klanten zien een bezoekje aan het tuincentrum volgens haar als uitje in deze sombere tijden. "Ze komen echt voor wat animatie en vertier. Als is het natuurlijk niet de bedoeling dat er hele gezinnen komen."

Samen met haar collega's is Lizet al sinds september bezig met de voorbereidingen voor de kerstshow. De winkel is in verschillende thema's opgebouwd. Van tijdloze rode en groene slingers tot ballen met tijgerprintjes. "Het is erg divers. Je ziet dat de klassieke kleuren, en de schotse ruit, nog altijd in trek zijn. Maar dit jaar kan je ook over de top gaan met goud en dierenprintjes."

Het tuincentrum is omgebouwd tot kerstswalhalla (foto: Omroep Zeeland)

Ook voor Ellen en haar man uit Oost-Souburg kan het kerstshoppen niet vroeg genoeg beginnen. Ze komen in het tuincentrum nog wat kleine spulletjes halen, maar het meeste hebben ze al in huis. "We zijn al lang bezig met voorbereidingen in en rondom het huis. Daar beginnen we half augustus mee." De twee zijn dol op kerst. Ellen: "Het is eigenlijk de hobby van mijn man. Alles wat met kerst te maken heeft, vinden we leuk!"

Twee jaar geleden maakten we deze reportage bij het echtpaar.

Kerstshow in tuincentrum Middelburg