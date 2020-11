Opnieuw meeste nieuwe coronabesmettingen in Zeeuws-Vlaanderen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen werden geregistreerd in Terneuzen, daar kwamen er tussen 10.00 uur gisterochtend en 10.00 uur vanmorgen 22 nieuwe besmettingen bij. Sluis volgt met negentien nieuw geregistreerde besmettingen. Daarna Middelburg met zestien. In de gemeente Hulst worden dertien nieuwe besmettingen gemeld.

Nieuwe besmettingen

Tholen telt negen nieuwe besmettingen. In Vlissingen werden acht nieuwe besmettingen geregistreerd. Schouwen-Duiveland telt vijf nieuwe besmettingen. In de gemeenten Borsele, Goes, Reimerswaal en Veere werden drie nieuwe besmettingen gemeld. In de gemeente Noord-Beveland werden geen nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd in de dagelijkse rapportage van het RIVM.

Het RIVM meldt verder één nieuw geregistreerd sterfgeval van een patiënt met het coronavirus. Het gaat om een inwoner van de gemeente Kapelle. Uit de cijfers valt verder op te maken dat in Zeeland één patiënt met ernstige coronagerelateerde klachten is opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een inwoner van de gemeente Vlissingen.

Te kortdag

De toename in de dagelijkse rapportage van nieuw geconstateerde besmettingen is een stuk minder groot dan gisteren (158) en eergisteren (139). Toch is het nog veel te kortdag om al van een afvlakking te spreken. Daarvoor moet er meerdere dagen achter elkaar een dalende trend zichtbaar zijn in het aantal nieuw geregistreerde besmettingen.

Om de regionale spreiding beter in beeld te brengen geven wij in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen van de voorgaande zeven dagen, de zogenoemde voortschrijdende week, van vier regio's weer. Daardoor voorkom je dat je te veel kijkt naar dagelijkse fluctuaties.

In de grafiek is te zien dat Zeeuws-Vlaanderen in absolute aantallen boven de andere regio's uitstijgt. Bovendien valt op dat Noord-Zeeland, bestaande uit Schouwen-Duiveland en Tholen, opnieuw iets daalt ten opzichte van de rest.

Zeeuws-Vlaanderen dé brandhaard

Wanneer het verloop van het aantal nieuwe besmettingen over een periode van zeven dagen wordt afgezet tegen het aantal inwoners, valt op dat ook hier Zeeuws-Vlaanderen nu voor het eerst boven de regio Noord-Zeeland uitstijgt. Daarmee is het meest zuidelijke deel van de provincie officieel dé brandhaard in Zeeland voor de verspreiding van het coronavirus.

De regio's Noord-Zeeland en de Bevelanden laten in de bovenstaande grafiek een licht dalende lijn zien. Walcheren lijkt ongeveer stabiel te blijven. Wel zitten alle regio's boven de 150 nieuwe besmettingen in één week tijd per 100.000 inwoners, de drempelwaarde voor het verhogen van het risiconiveau van een veiligheidsregio van 'zorgelijk' naar 'ernstig' op het coronadashboard van de overheid.

'Zeer ernstig'

Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Zeeland zitten allebei zelfs boven de grenswaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moet het aantal besmettingen per week boven de 250 besmettingen per 100.000 inwoners uitstijgen. Het Zeeuwse gemiddelde schommelt daar al dagenlang nét onder. Officieel geldt er op dit moment voor heel Zeeland het risiconiveau 'ernstig'.

Lees ook: