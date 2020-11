Kabinet investeert 20 miljoen euro in Zeeuws ondernemerschap

Het geld van het kabinet moet meer innovatieve bedrijven naar Zeeland lokken (foto: Omroep Zeeland)

Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Keijzer zit in Zeeland enorm veel expertise op het gebied van water, een sector waar Nederland wereldleider in is. De investering moet Zeeuwse ondernemers en onderzoekers helpen om hun kennis om te zetten in producten en diensten waar de wereld iets aan heeft en waar zijzelf aan kunnen verdienen. Het kabinet investeert het geld tot en met 2023 in Zeeland.

Verhogen

Met de 20 miljoen euro kan het Investeringsfonds Zeeland het huidige investeringsbedrag per bedrijf verhogen van 1 miljoen euro naar 2,5 miljoen euro. Dat sluit volgens de staatssecretaris aan bij de behoefte van Zeeuwse bedrijven die in de provincie willen blijven doorgroeien. Ook kunnen hiermee grote, vernieuwende bedrijven naar Zeeland worden gehaald die veel kapitaal nodig hebben.

Zo ziet het beademingsapparaat dat in IJzendijke wordt geproduceerd eruit. (foto: Omroep Zeeland)

Het Investeringsfonds Zeeland heeft drie aandeelhouders: de provincie Zeeland, de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Economische Impuls Zeeland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het fonds heeft sinds de oprichting in 2014 in meer dan honderd innovaties geïnvesteerd: van online platform waar je snel en eenvoudig een zeecontainer boekt, tot beademingsapparaat dat op ic's gebruikt wordt voor de behandeling van coronapatiënten.

Compensatiepakket

De 20 miljoen euro maakt onderdeel uit van de in totaal 652 euro die Zeeland tot en met 2023 ter compensatie krijgt voor het afblazen van de marinierskazerne. De rest van het bedrag gaat onder meer naar de oprichting van een Delta Kenniscentrum in Vlissingen dat zich focust op voedsel, water en energie. Het kenniscentrum is een samenwerking tussen de Zeeuwse kennisinstellingen en de universiteiten van Utrecht en Wageningen.

