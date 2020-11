'Fysieke vergadering Provinciale Staten is volstrekt onverantwoord'

Plastic tussenschotten bieden onvoldoende bescherming, vindt hoogleraar immunologie (foto: Omroep Zeeland)

In de ogen van professor Rijkers is de ruimte absoluut niet op zulke vergaderingen in coronatijd berekend. "Ik zie sowieso meer dan dertig personen bijeen in een te kleine ruimte die daarbij onvoldoende afstand houden. Er zijn weliswaar schotjes tussen de Statenleden geplaatst, maar dat biedt alleen enige bescherming voor de mensen die naast elkaar zitten, maar niet voor de voor- en achterbuurman."

Verkeerd signaal

Bovendien geeft dit volgens Rijkers een verkeerd signaal aan de bevolking. "We nemen met zijn allen strikte maatregelen om contact te minimaliseren en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit gaat daar dwars tegenin. En dat is niet alleen de vergadering zelf, het gaat ook over de verplaatsingen erheen en weer naar huis. Dat valt in mijn ogen onder de noemer nodeloze verplaatsingen, aangezien je deze vergadering ook heel goed digitaal kunt houden."

Ger Rijkers UCR hoogleraar immunologie (foto: Omroep Zeeland)

Ook op internet wordt er verontwaardigd gereageerd. Meerdere Zeeuwen hebben op sociale media hun ongenoegen geuit over de situatie. Daarbij wordt ook de vergelijking gemaakt met bepaalde kerken, die in de populaire opinie verguisd werden nadat bleek dat ze grootschalige bijeenkomsten hielden van meer dan dertig personen. Strikt genomen is dit volgens de wet toegestaan, vanwege het recht op vrijheid van godsdienst.

Ook Rijkers ziet die gelijkenis. "Er was, terecht, veel heisa over de overtreding van bepaalde hervormde kerken die zich niet aan de regels hielden. Dit is niet veel anders. Het mag weliswaar volgens de letter van de wet, omdat voor democratische organen een uitzondering is gemaakt in de wetgeving, maar dat betekent niet automatisch dat je het ook daadwerkelijk moet doen."

Teleurgesteld

Commissaris van de Koning Han Polman verdedigde zich al op voorhand in de PZC tegen de kritiek door te zeggen dat digitaal vergaderen de besluitvorming niet bevordert. Bovendien beweert Polman dat de Statenzaal in overleg met de GGD is aangepast. Rijkers is het niet met hem eens. Hij zegt teleurgesteld te zijn. "Ik had Polman van tevoren toch echt hoger zitten als commissaris van de Koning."

Toch is ook op het argument van de besluitvorming wat af te dingen. Zo is de fractie van de Partij voor Zeeland vandaag niet aanwezig in de Statenzaal, dus gaan de stemmen van die partij nu verloren, bijvoorbeeld bij de stemming over de Zanddijk. "Normaal gesproken ben ik het niet altijd eens met de standpunten van die partij, maar in dit geval kan ik niet anders dan instemmen met de Partij voor Zeeland", aldus Rijkers.

Lees ook: