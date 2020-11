Marilijne heeft er een dubbel gevoel bij dat Bonaire weer open is voor toeristen

Aan de ene kant kan het eiland wel weer wat leven in de brouwerij gebruiken, vindt ze. "Ik werk zelf niet in de toeristische sector, maar veel kennissen van mij wel. Voor hen zou het fijn zijn dat er weer wat toeristen komen."

Maar ze vindt het best bijzonder dat het eiland weer opengaat voor toeristen. "Het is een illusie dat we corona van het eiland af kunnen houden. Ondanks dat toeristen een coronatest moeten doen voordat ze naar Bonaire afreizen. Veel bewoners denken daarom dat het eiland straks weer op slot gaat, dan weer open en dan weer op slot. Zo blijven we een tijdje bezig."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Marilijne Kats vertrok in 2015 voor de liefde naar Bonaire. Ze ontmoette er haar vriend die niet weg wilde van het eiland. Bonaire was niet nieuw voor haar, want al in 2003 ging ze er op vakantie wat voor haar als thuiskomen voelde.