De mannen van PEER zitten niet bij de pakken neer

Guy zegt dat de band volop repeteert en bezig is met nieuw werk. Wanneer dat werk eraan komt kan de zanger nog niet zeggen. De band werkt met Mario Goossens, drummer van Triggerfinger, aan een nieuw album. Die opnames zijn in België, waardoor het voor de band verschillende keren lastig was om naar de studio af te reizen.

Klaar voor de start

Een sessie in de oefenruimte ziet er tegenwoordig iets anders uit, omdat de bandleden genoeg afstand moeten houden, maar Guy is al blij dat er muziek gemaakt kan worden. De band wil er helemaal klaar voor zijn, als er straks wel weer opgetreden mag worden.

PEER zou dit weekend optreden in poppodium 't Beest in Goes en de Spot in Middelburg, maar die optredens zijn afgelast. Al vindt Guy 'afgelast' een verkeerde term. "Die concerten worden absoluut later ingehaald!"

En daar is Simone Rentmeester van 't Beest blij mee. Na de laatste persconferentie van Mark Rutte kreeg het poppodium opnieuw een klap te verwerken. De geplande concerten kunnen, ook niet in aangepaste vorm, doorgaan. En dus moest iedereen die tickets had voor de aankomende optredens gemaild worden.

Steunbetuigingen

Rentmeester zegt dat daar geen boze reacties op binnen zijn gekomen. "Iedereen begrijpt het wel. Het is ook niet dat wij iets nieuws vertellen. Iedereen volgt het nieuws en de persconferenties." Het poppodium krijgt vooral steunbetuigingen van vaste bezoekers die hopen dat alles goed blijft gaan."

Rentmeester zegt niet te vrezen voor het voortbestaan van 't Beest, maar maakt zich wel zorgen over "de hele keten". Ze heeft het dan over onder bijvoorbeeld managers, zzp'ers en vrijwilligers in de cultuur. "Daar zitten veel mensen tussen die geen werk hebben. Ik hoop dat iedereen het overleeft."

Luister hieronder de Zeeuwse Kamer met Guy van PEER en Simone Rentmeester van 't Beest terug.

Zeeuwse Kamer met Guy van PEER en Simone Rentmeester van 't Beest