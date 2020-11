Knallen of niet, vuurwerkverkopers slaan voorraad in ondanks dreigend verbod

Met het mogelijke verbod wil het kabinet voorkomen dat er te veel vuurwerkslachtoffers in het ziekenhuis belanden. Daar is de druk hoog vanwege corona. "Je weet het niet zeker natuurlijk, maar ik hoop dat het niet verboden wordt", aldus Petiet. Hij verkoopt al ruim twintig jaar vuurwerk in zijn fietsenwinkel.

In november begint hij met een uitverkoop van fietsen en accessoires. "Dat doe ik om ruimte te maken in de winkel voor de verkoop van vuurwerk. Want ik heb geen andere opslag voor al die fietsen." Hij heeft inmiddels al 6.000 kilo vuurwerk besteld die hij opslaat in twee bunkers bij de werkplaats.

Compensatie

Zijn collega Peter Traas van Vuurwerkpaleis Zeeland in 's-Gravenpolder heeft al voor 11.000 euro aan folders gekocht en voor 130.000 euro aan vuurwerk in zijn bunker liggen. Hij is er niet gerust op dat hij straks vuurwerk kan verkopen. Hij vindt net als Petiet dat er een compensatieregeling moet komen voor de vuurwerkverkopers want de vaste lasten, zoals bijvoorbeeld het huren van een bunker, gaan wel gewoon door.

Petiet en Traas zijn bang dat als er een vuurwerkverbod komt mensen illegaal vuurwerk gaan kopen in België of via internet. "En dat is moeilijk te handhaven en slecht voor de handel", zegt Petiet.