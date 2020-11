Alleen de Zeeuwse Staten vergaderen volledig fysiek

Fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland, François Babijn, zoekt in zijn brief solidariteit bij zijn collega-Statenleden omdat er een aantal mensen in Provinciale Staten niet naar de vergadering kan of wil komen vanwege kwetsbaarheid van zichzelf, of van familieleden.

De argumenten die hij gebruikt zijn helder: omdat er wettelijk ruimte is om digitaal te vergaderen, is er geen noodzaak om fysiek aanwezig te zijn. En aangezien de situatie in Zeeland door oplopende besmettingen van zorgelijk naar ernstig gaat en de rijksoverheid zegt 'werk thuis, tenzij het niet echt anders kan', vindt Babijn dat de provincie daar een voorbeeldrol in moet vervullen.

In Studio A58 ging het ook mis

Babijn zag het in september, toen de Staten in Studio A58 in Middelburg vergaderden omdat daar veel ruimte was, toch misgaan. Een aantal Statenleden zocht contact met elkaar en liet daar de anderhalve meter regel los. "Als je bij elkaar bent, is er altijd kans op besmetting", zegt Babijn. "We mogen digitaal vergaderen, de uitkomst van de vergadering zal er niet door veranderen, laten we dat dan gewoon doen."

Provinciale Staten vergaderen met kuchschermen tussen hen in (foto: omroep zeeland)

De roep van de Partij voor Zeeland kreeg weinig gehoor. Commissaris van de Koning Han Polman vindt het verantwoord om met de voltallige Statenbezetting te vergaderen. Door kuchschermen te plaatsen en andere maatregelen te nemen acht hij de gang van zaken verantwoord.

En zo verzamelden de Statenleden zich vrijdag, op een paar na, in de Statenzaal. Van alle politieke partijen reageerden alleen Forum voor Democratie (FvD) en de Partij voor de Dieren (PvdD) inhoudelijk op de vragen van Omroep Zeeland over de brandbrief. Beide fracties betreuren het dat een aantal Statenleden zich niet veilig voelt om in persoon te vergaderen. Trees Jansens van de PvdD vindt beide opties prima, maar wil gerust digitaal vergaderen als dat betekent dat iedereen mee kan stemmen.

Verander de wet

Forum voor Democratie blies een oude motie van de Partij voor Zeeland een nieuw leven in, en wil graag zien dat in Den Haag wordt gevraagd om de wetgeving aan te passen, zodat ook thuisblijvers mee kunnen vergaderen en mee kunnen stemmen.

François Babijn van de Partij voor Zeeland voelt zich niet veilig in de Statenzaal dor corona (foto: Omroep Zeeland)

Andere provincies vergaderen (semi)-online

Het valt op dat Zeeland als enige van alle provincies volledig fysiek bijeenkomt. Provinciale Staten in Zuid- en Noord-Holland, Noord-Brabant, Drenthe, Overijssel en Flevoland vergaderen volledig online, Limburg, Gelderland, Groningen, Friesland en Utrecht doen dit hybride: per vergaderpunt zitten enkel de woordvoerders en eventueel de voorzitters van de fracties en Gedeputeerde Staten in één ruimte. Die wordt voor het volgende agendapunt schoongemaakt, waarna andere woordvoerders plaatsnemen. Na de vergadering wordt er door alle Statenleden thuis ingelogd en digitaal gestemd.

