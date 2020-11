Vliegt de accu van een elektrische auto in brand? Dan moet die kopje onder!

Op het moment dat je met je elektrische auto aan de kant van de weg staat en de accu staat in brand, komt de brandweer gelijk ter plaatste om de auto en de accu zo veel mogelijk te koelen. "De brandweer schat dan in of wij met de waterdompelcontainer moeten komen", legt Ruud Kuzee van het autobergingsbedrijf in Ritthem uit. "Als dit het geval is, rijden we er naartoe, takelen we de auto in de container en vult de brandweer de container met een laag water zodat in ieder geval de accu onder water staat."

Temperatuur opmeten

De container wordt vervolgens met de auto, de accu en het water naar het autobergingsbedrijf gereden, om daar de accu een aantal dagen te laten afkoelen. "We hebben een speciaal systeem zodat we de temperatuur kunnen opmeten. Is de accu nog niet afgekoeld, dan blijft de auto gewoon in het water in de waterdompelcontainer staan tot dat 'ie afgekoeld is."

De takelwagen takelt een auto in de waterdompelcontainer. (foto: Omroep Zeeland)

Het water waarmee de accu van de elektrische auto wordt afgekoeld, moet door een chemisch afvalverwerkingsbedrijf worden opgehaald.

Steeds meer elektrisch

In Nederland rijden sinds januari 2020 107.000 volledig elektrische auto's rond. Dat zijn 62.000 meer elektrische auto's dan in 2019. Daarnaast rijden er ook nog zo'n 90.000 hybride auto's rond, die zowel elektrisch als met een gewone motor kunnen rijden.

"En dat elektrisch rijden, wordt alleen maar meer", vertelt Kuzee. "Daarom is het belangrijk dat we nu een manier hebben gevonden om gelijk te reageren op het moment dat zo'n accu van een elektrische auto in brand vliegt."

Bas Kuzee kijkt in de nieuwe waterdompelcontainer. (foto: Omroep Zeeland)

Bas, de zoon van Ruud Kuzee en manager van het autobergingsbedrijf is maar wat trots op de nieuwe uitvinding. "We hebben de dompelcontainer laten ontwikkelen in samenwerking met een bedrijf uit de randstad."

Enthousiast, maar ook gevaarlijk

"Onze jongens hebben allemaal speciale trainingen gehad over hoe ze met de waterdompelcontainer moeten werken. Je merkt dat ze enorm enthousiast worden op het moment dat ze dan daadwerkelijk ook aan de slag moeten. Wel blijf ik altijd waarschuwen, want het blijft natuurlijk een hartstikke gevaarlijke situatie", vertelt Bas Kuzee.

Dat is dan ook de reden dat hij in de toekomst wel wat extra dompelcontainers in wil zetten, maar niet té veel. "We moeten er voor zorgen dat de mannen die met deze container werken, getraind blijven. Dat kan alleen als ze vaak op pad moeten en niet als ze maar één keer in het jaar met de container moeten werken."