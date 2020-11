Fotograaf legt oplichtende zee vast in november; 'Ik sprong meteen in de auto!'

Zeevonk doet de zee oplichten bij de Brouwersdam in november (foto: Jonathan Duine)

Zeevonk is een eencellig organisme dat onder bepaalde omstandigheden een blauwe gloed verspreidt. Overdag is er weinig van te zien, omdat de gloed niet kan opboksen tegen het zonlicht, maar in het donker levert het prachtige plaatjes op.

'Meteen in de auto'

Deze foto's zijn eergisteren genomen door hobbyfotograaf Jonathan Duine uit Goes. "Ik zag de melding dat er oplichtende zeevonk gezien was bij de Brouwersdam, dus ik heb meteen mijn fototoestel gepakt en ben in de auto gesprongen."

Hobbyfotograaf Jonathan Duine uit Goes sprong meteen in de auto (foto: Jonathan Duine)

Hoewel het bijzonder is dat je de zee ziet oplichten door zeevonk in november is het niet helemaal voor het eerst. "Vanwege mijn interesse in fotografie volg ik het fenomeen zeevonk al wat langer en ik ken mensen die het bijvoorbeeld nog in januari gezien hebben", zegt Duine.

Prachtig spektakel

Toch was het ook nu weer een prachtig spektakel. "En wat ik zag was precies zoals je het ook op de foto's ziet, een duidelijke blauwe gloed." Geen trucage dus met extra lange sluitertijd of digitale nabewerking, benadrukt Duine.

De wetenschappelijke naam voor zeevonk is Noctiluca scintillans. Het is een zogenoemde dinoflagellaat, een eencellig organisme dat zich met een zweepstaartje kan voortbewegen in water, met een lengte van rond de 0,5 millimeter.

De bekende blauwe gloed

Bij bepaalde stromingen komt voedselrijk water met zeevonk in contact, waardoor de microscopische kleine diertjes zich rap vermenigvuldigen. Wanneer in de diertjes het pigment luciferine vermengd wordt met het enzym luciferase en dat mengsel vervolgens in aanraking komt met zuurstof, verspreidt dat de bekende blauwe gloed.

Dat gebeurt meestal bij warm weer, omdat de warmte gunstig is voor de voortplanting van zeevonk. Maar zoals uit deze foto's blijkt, kan dat ook gebeuren in dit koudere jaargetijde.

Wanneer luciferine en luciferase in aanraking komen met zuurstof, verspreidt dat de blauwe gloed (foto: Jonathan Duine)

Volgens algenonderzoeker Anouk Blauw van Deltares blijkt uit watermetingen van Rijkswaterstaat dat zeevonk altijd wel voorkomt in het zeewater in deze tijd van het jaar. "Maar wel véél minder. Om je een idee te geven: van de zomer gaat het om duizenden van die zeevonk en bij de meest recente meting was dat honderd en een beetje." Niet helemaal uniek dus, maar wel bijzonder.

Weinig wind en zonnig

Wat ook meespeelt is naast de temperatuur ook de turbulentie in het water. Rustig, windstil weer is ook gunstig voor zeevonk. Eergisteren stond er weinig wind en was het zonnig, waardoor de bovenste waterlaag klaarblijkelijk genoeg kan opwarmen om gunstige omstandigheden te creëren voor zeevonk om op te lichten.