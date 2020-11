Lichte daling aantal coronabesmettingen, Zeeuws-Vlaanderen nog altijd dé brandhaard

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de dagelijkse rapportage van het RIVM, over besmettingen die geregistreerd zijn tussen 10.00 uur gisterochtend tot 10.00 uur vanmorgen. In die periode werden de meeste nieuwe besmettingen gerapporteerd in Sluis en Hulst, in beide gemeenten werden vijftien nieuwe besmettingen gemeld. Ze worden gevolgd door de gemeente Terneuzen met elf nieuwe besmettingen.

Vlissingen, Middelburg en Goes tellen ieder negen nieuwe besmettingen. In Borsele werden er zes nieuwe besmettingen gemeld. Veere volgt met vijf besmettingen. Tholen telde er in dezelfde periode vier, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland ieder drie en in Kapelle werd één nieuwe besmetting gemeld. In de gemeente Reimerswaal werden geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

Twee ziekenhuisopnames

In dezelfde periode werden bij het RIVM twee ziekenhuisopnames van patiënten met ernstige coronaklachten geregistreerd, beiden komen uit Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat om inwoners van de gemeenten Sluis en Hulst. Er werden geen sterfgevallen van patiënten met het coronavirus gemeld.

Om de regionale spreiding beter in beeld te brengen geven wij in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen van de voorgaande zeven dagen, de zogenoemde voortschrijdende week, van vier regio's weer. Daardoor voorkom je bovendien dat je te veel kijkt naar dagelijkse fluctuaties.

De regio Zeeuws-Vlaanderen gaat in deze weergave van het absolute aantal besmettingen al enige tijd aan kop, vergeleken met de andere regio's. Maar sinds gisteren voert de meest zuidelijke regio van de provincie ook de lijst aan als het verloop van het aantal nieuwe besmettingen over een periode van zeven dagen wordt afgezet tegen het aantal inwoners. In die weergave stijgt Zeeuws-Vlaanderen iets verder, terwijl de overige regio's dalen.

'Zeer ernstig'

Zeeuws-Vlaanderen is bovendien de enige regio in Zeeland die nog boven het risiconiveau 'zeer ernstig' uitkomt. Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd meer dan 250 nieuwe besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners. De regio Noord-Zeeland is nu onder dat besmettingsniveau gedaald.

De andere regio's en het Zeeuwse gemiddelde zitten net iets boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'ernstig'. Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd meer dan 150 nieuwe besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners. Dat is sinds donderdagavond ook het officieel geldende risiconiveau voor de veiligheidsregio Zeeland.

Wanneer de daling van het Zeeuwse gemiddelde verder doorzet en het aantal nieuwe besmettingen onder dat niveau daalt, betekent dat nog niet dat Zeeland meteen ook daalt in het officiële risiconiveau op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. Daarvoor moet namelijk aan meerdere voorwaarden voldaan worden.

Situatie in de zorg

Zo wordt er ook gekeken naar de situatie in de zorg. Ook als het aantal nieuwe besmetting afneemt, kan de zorg nog te maken hebben met een groot aantal patiënten die nog herstellende zijn van corona. "Daarbij moet ook het zorgpersoneel de kans krijgen om op adem te komen. Voorkomen moet worden dat het virus zich weer snel verspreidt en de zorg overvraagd wordt", staat te lezen in een toelichting op het Coronadashboard.

Lees ook: