Geen Natuurwerkdag door corona? 'Dan maar een salamanderhotel in de tuin'

Dat deed ook Thomas Collette van Stichting Landshapsbeheer Zeeland uit Middelburg. Eigenlijk had hij als locatieleider op de Blikkendijk in Arnemuiden met een groep de wilgen gesnoeid maar nu trok hij met zijn vrouw zijn eigen tuin in om afgewaaide bladeren als bodembedekking tussen de planten te leggen. "Dat is wel beetje raar he? Veel mensen ruimen ze op maar wij bewaren ze. Met de bladeren kunnen we het bodemleven activeren. Beestjes gebruiken het als voedsel. Die brengen de mineralen uit het blad de bodem in, wat weer goed is voor de planten."

Tegels

Jaarlijks wordt er dus op tal van plekken in Zeeland door 800 vrijwilligers wilgen gesnoeid, bollen gezaaid en onkruid gewied. Dit met als doel om de diversiteit van planten en dieren te behouden. Nu verplaatst die activiteit zich dus naar de achtertuin, waar op veel plekken het groen de afgelopen jaren heeft plaatsgemaakt voor tegels.

Thomas Collette van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Bij de familie Collette is daar absoluut geen sprake van. Het groen heeft de overhand en met kleine aanpassingen wordt de natuur nog eens een handje geholpen.

Een prettig winterverblijf

"Dit is een salamanderhotel", wijst Collette naar een bergje gemaakt van snoeiafval, takken en bladeren. "Het is heel eenvoudig. Met twee lange takken die naar de vijver lopen kunnen de beestjes er gemakkelijk uit. Ik hoop dat ze hiermee een prettig winterverblijf hebben."

Dat er een jaartje wordt overgeslagen met onkruid wieden, wilgen knotten en bollen zaaien is op zich niet zo'n ramp vertelt Collette. Toch hoopt hij dat hij, zodra de maatregelen zijn opgeheven, meteen weer aan de slag kan gaan.