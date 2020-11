Onderlinge competitie jeugd Zeelandia: 'Niet voetballen was geen optie'

"Niet voetballen was voor ons geen optie", legt bestuurslid Jeugdzaken Hans van der Sluijs uit. "We hebben gekeken wat we wel kunnen en dat zijn onderlinge wedstrijden."

Ook al mogen er geen ouders komen en is de kantine dicht toch is het voor Zeelandia belangrijk om de wedstrijden te houden. Niet alleen omdat 'je op voetbal zit voor de wedstrijden' maar ook om de binding met de club te houden. Elkaar maanden niet zien en niet samen spelen verkleint de betrokkenheid bij de club én het team.

Zin

Lente en Sherijen, teamgenootjes in MO15-2, zijn blij met de interne competitie. Het is beter dan afwachten tot er weer een echte wedstrijd is, vinden ze. ''Elke zaterdag verwacht je dat je een wedstrijd hebt'', legt Sherijen uit, ''en dan is het wel jammer als je niet kan spelen. Je hebt wel zin om een wedstrijd te doen met je team.'' Lente knikt als Sherijen het over het team heeft. ''Het is gezellig en leuk om met elkaar te voetballen.''

Twee teams van Zeelandia staan klaar om het tegen elkaar op te nemen (foto: Omroep Zeeland)

Zeelandia heeft het nu zo ingedeeld dat de jeugdteams minstens drie wedstrijden en een toernooitje hebben. De bedoeling is de kinderen aan het voetballen te houden tot de winterstop.