Einde aan dagenlange verkiezingsstress bij Zeeuwse Amerikaan

Joseph Resovsky woont al 21 jaar in Nederland, waarvan 16 jaar in Zeeland en is docent aan de University College Roosevelt. Hij volgt de verkiezingen in zijn moederland nauwgezet en is zeer betrokken. Ook omdat hij familie in Pennsylvania heeft. "Ik heb echt hele spannende dagen achter de rug en nog steeds is de uitslag niet helemaal definitief", zegt hij lachend.

Geen ruime winst

Als democraat is hij wel blij met de overwinning van Joe Biden, maar hij is teleurgesteld dat hij niet met ruime voorsprong gewonnen heeft. "President Trump was zo extreem dat het niet hoopgevend is voor de democratie dat mensen nog steeds op hem stemmen."

Democraat Resovsky hoopte dat Biden met grote voorsprong zou winnen, maar dat is niet het geval (foto: Omroep Zeeland)

Joseph Resovsky heeft een paar spannende dagen achter de rug

Hoewel hij al jaren niet meer in Amerika woont, stemt Josph altijd. Vier jaar geleden, toen Trump tegenover Hilary Clinton stond in de verkiezingsstrijd, moest hij dit via de computer doen. Door computerproblemen bij de staat New York lukte dat niet.

Dit jaar heeft hij via de post gestemd. "Ik hoop dat mijn stem is aangekomen. Veel democratische kiezers stemmen per post, omdat dat veiliger is in verband met het coronavirus. Daarom duurt het tellen ook zo lang."

President Biden

Joseph vond Biden de beste kandidaat van de twee, maar twijfelt of de democraat de verdeeldheid die er nu is in Amerika kan veranderen. "Ik ben bang dat hij niet zo'n goede spreker is dat hij de Trump-stemmers kan overtuigen van gedachten te veranderen. Ik zou willen zeggen: gebruik de wijsheid die met de jaren komt, kies goede adviseurs en luister naar hen", besluit hij.