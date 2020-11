Na zes jaar eindelijk genoeg geld voor een heel bijzonder vakantiehuis

Het idee is ontstaan aan de keukentafel nadat een aantal leden van de stichting mee hadden gedaan met de Alpe d'HuZes: "We hebben zulke mooie herinneringen gemaakt in die periode en willen ook dat terminaal zieke mensen een mooie herinnering bewaren aan wellicht een laatste vakantie", vertelt voorzitter Ivo Slokkers. Vanaf dat moment begon de stichting evenementen te organiseren zoals het glazen ei, color runs, spinningmarathons en een groot theaterspektakel om geld in te zamelen voor het doel.

Steunen met stenen

De bouw van het vakantiehuis kan beginnen, maar er is nog geld nodig om het huis in te richten en de tuin aan te leggen. Vanwege corona kunnen er nu geen evenementen worden georganiseerd en daarom heeft de organisatie de inzamelingsactie 'steunen met stenen' in het leven geroepen. "Mensen kunnen symbolisch een steen kopen en het geld daarvan komt ten goede van het vakantiehuis. We hebben nu al bijna 300 stenen verkocht", zegt Peter Westdorp, penningmeester van stichting Stavoord6huis.

Een impressie van hoe het vakantiehuis van stichting Stavoord6huis eruit zal gaan zien (foto: Stichting Stavoord6huis)

De stichting betaalt het verblijf van een week of een midweek. Hoe het verloop van de inschrijving gaat is nog onduidelijk. "We zijn met zorggroepen in overleg om te kijken hoe dat proces verloopt, maar we hebben nog geen mensen in de wacht staan", aldus Westdorp. Naar verwachting zal het huis juni volgend jaar klaar zijn.